علي هامش "صحة إفريقيا".. 90 جهاز تصوير شعاعي للثدي للتوزيع على المحافظات

عقدت شركة سيمنز هيلثنيرز مصر اجتماعا مع هيئة الشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي "المنظم للمؤتمر"حيث قامت الشركة بدعوة وفد من شركاءها من دول افريقية متعددة لتبادل الخبرات ومناقشة مستقبل معرض الصحة في القارة الأفريقية.

في إطار تبادل الخبرات ومناقشة مستقبل معرض الصحة الأفريقي واستراتيجيات تطويره على مدار السنوات القادمة وذلك بعد استكشاف المشاركين في مؤتمر صحة افريقيا وجميع الأطراف فرص نمو الأعمال والمبادرات لتعزيز الرعاية الصحية

حضر النقاش اللواء الدكتور بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد الطبي وإدارة تكنولوجيا الطب، والمهندس عمرو قنديل، المدير التنفيذي لشركة سيمنز هيلثنيرز في مصر، والسيد ضياء الشناوي، مدير قطاع المبيعات بالشركة. شارك الوفد برؤيتهم المستقبلية للمعرض واحتياجات الرعاية الصحية في دولهم التي يعمل الحدث على تعزيزها على مدار النسخ المختلفة منه، وهو ما يؤكد التزام سيمنز هيلثنيرز وهيئة الشراء الموحد بتعزيز القطاع الطبي وتسخير وتوسيع مجال حلول التكنولوجيا الطبية لخدمة الكوادر في أفريقيا والمنطقة.

أحد أهم المشاريع المحورية للشركة بالمرحلة الحالية مع وزارة الصحة وهيئة الشراء الموحد هي صفقة التصوير الشعاعي للثدي (ماموجرام) ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، يتضمن هذا الاتفاق، الأكبر من نوعه، توريد 90 جهاز تصوير شعاعي للثدي من طرف الشركة، لتوزيعها على مستوى الجمهورية من الإسكندرية إلى أسوان، تماشيا مع رؤية مصر 2030.

ولدعم المبادرة بشكل أكبر، تقوم سيمنز هيلثنيرز مصر بتوفير 8 وحدات متنقلة مجهزة بأحدث أنظمة التصوير الشعاعي للثدي، حيث تم تصميم هذه الوحدات المتنقلة لتسهيل الكشف المبكر والفحص في المناطق النائية، مما يساهم بشكل كبير في تشخيصات المرحلة المتقدمة وتعزيز الوعي الصحي بين النساء.

كما أبرمت شركة سيمنز هيلثنيرز مصر، خلال المعرض، مذكرتي تفاهم تعليميتين مع هيئة الرعاية الصحية المصرية وجامعة المنصورة والتي بموجبها ستوفر أكاديمية سيمنز هيلثنيرز مصر التدريب النظري والعملي للفنيين لمدة 3 سنوات، تأكيدًا من الشركة على ايمانها بالشراكات القوية وتعكس الرؤى المشتركة للنهوض بالابتكار والتميز في مجال الرعاية الصحية في مصر.