افتتاح مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في جامعة القاهرة الدولية

افتتحت الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في الشرق الأوسط، مكتبها الوطني في مصر في رحاب الفرع الدولي لجامعة القاهرة (وصلة دهشور في مدينة 6 أكتوبر).

ويشكّل هذا الحدث خطوة جوهرية في إطار تعزيز تواجد الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر وفي منطقة الشرق الأوسط.

حضر حفل الافتتاح الرسمي عدد من الشخصيات الدبلوماسية والأكاديمية البارزة من بينهم السفيرة فاطمة الزهراء عتمان، ممثِلةً رئيس جمهورية مصر العربية، والقائم بأعمال السفارة الفرنسية ممثِلاً مجموعة السفراء الفرنكوفونيين في مصر والعديد من ممثلي أعضاء المجتمع الأكاديمي والعلمي المصري الفرنكفوني.

دور مكتب الوكالة الجامعية للفرنكوفونية

يساهم المكتب الوطني الذي تديره رشا رمضان، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة وممثلة الوكالة الجامعية للفرنكوفونية في مصر، في تعزيز التعاون بين الوكالة الجامعية للفرنكوفونية والمؤسسات الجامعية المصرية، من خلال تسهيل مشاريع التعاون الأكاديمي والتعاون العلمي ومشاريع التدريب.

وتندرج مبادرة المكاتب الوطنية التابعة للإدارات الإقليمية ضمن استراتيجية الوكالة الجامعية للفرنكوفونية للسنوات الأربع 2021-2025 الهادفة إلى تعزيز التواصل ومشاريع التعاون الدولي، ومن شأن هذه المكاتب الوطنية أن تساهم أيضاً في توطيد العلاقات مع المؤسسات الأعضاء وهي خير دليل على إرادة الوكالة في دعم السياسات العامة وتعزيزها في مجالَي التعليم العالي والتعاون العلمي.

في هذه المناسبة، استعرض المدير الإقليمي في الوكالة الجامعية للفرنكوفونية جان نويل باليو، تاريخ الوكالة في القاهرة التي تضم حالياً 23 مؤسسة عضو وهي في توسّع مستمر، وأيضاً القرار الذي تمّ اتخاذه عام 2020، بالتنسيق مع السلطات المصرية، والقاضي بإعطاء زخم جديد للوكالة في مصر.

وأكدّ "أن الوكالة الجامعية للفرنكوفونية عازمة ومصممة على مرافقة مؤسساتها الأعضاء في مصر من خلال ارادتها والتزامها الراسخ، وتواجدها الملحوظ في الاسكندرية والقاهرة، والدعم الذي توفره الجامعات الكبرى الوطنية التي تمثلّها، والتشجيع الذي تقدمه السلطات المصرية والشبكة الإقليمية والعالمية التي توفرها في الشرق الأوسط، في العالم وفي القارة الافريقية. هذه هي الرسالة التي نسعى إلى نشرها من خلال افتتاح هذا المكتب الوطني اليوم."

وأعلن أن افتتاح المكتب الوطني في مصر يتزامن مع افتتاح رابع مركز لقابلية التوظيف الفرنكوفونية في المنطقة، والثاني في مصر بعد انشاء مركز الاسكندرية، وأضاف قائلاً "سوف يشهد هذا المركز ازدهاراً سريعاً وسوف يشكّل مساحة إضافية تابعة للمكتب الوطني، هدفها بشكل خاص دعم الاندماج المهني للطلاب وريادة الاعمال الطلابية".



من جهته، أعرب رئيس جامعة القاهرة الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت عن تقديره لهذه المبادرة والانجاز المهم الذي يفتح آفاق جديدة للتنمية وتعزيز التعاون الفرنكفوني.

