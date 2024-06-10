طريقة عمل دانيت الشوكولاتة في المنزل

إذا كنت من عشاق الحلويات وتبحث عن طريقة سهلة ولذيذة لتحضير حلوى شهية في المنزل، فإن دانيت الشوكولاتة هو الخيار المثالي، هذه الحلوى الكريمية والغنية بنكهة الشوكولاتة ستذوب في فمك وتداعب حواسك بنكهتها الرائعة.

وتتميز وصفة دانيت بالشوكولاتة بأنها سهلة التحضير وتتطلب مكونات قليلة ومتوفرة في كل مطبخ، مع مذاقها اللذيذ وقوامها الكريمي، ستكون هذه الحلوى خيارًا مثاليًا لتتناولها في أي وقت من اليوم، وفيما يلي نقدم لك كيفية تحضير هذه الحلوى الشهية والمنعشة التي ستجعلك تتذوق نكهة السعادة في كل لقمة.

دانيت الشوكولاتة

طريقة عمل دانيت الشوكولاتة

المكونات:

- 2 كوب حليب

- 4 ملاعق كبيرة نشا (كورن فلور)

- 3 ملاعق كبيرة سكر

- 50 غرام شوكولاتة داكنة مفرومة

- 1 ملعقة صغيرة فانيليا

- قليل من رقائق الشوكولاتة للتزيين (اختياري)

طريقة التحضير:

1. في وعاء، اخفق الحليب والنشا جيدًا حتى يمتزجان بشكل جيد ويصبح الخليط ناعماً.

2. أضف السكر إلى الخليط واستمر في الخفق حتى يذوب السكر تمامًا.

3. ضع الوعاء على النار على حرارة متوسطة مع التحريك المستمر حتى يصبح الخليط كثيفًا، واحرص على عدم تركه يغلي.

4. قبل أن يغلي الخليط، أضف الشوكولاتة المفرومة وحرك حتى تذوب تماماً.

5. بعد أن يصبح الخليط كثيفًا ويبدأ بالغليان، أبعده عن النار وأضف الفانيليا وامزجها جيدا.

6. اسكب الخليط في أكواب التقديم.

7. اترك الدانيت يبرد تمامًا في الثلاجة لمدة ساعتين على الأقل.

8. قبل التقديم، زين سطح كل كوب ببعض رقائق الشوكولاتة إذا كنت ترغب.