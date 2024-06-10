استمتعي بنكهة مصرية أصيلة وحضري الكشري في المنزل

يعد الكشري وجبة شهيرة في المطبخ المصري، تجمع بين الأرز والعدس بطريقة لذيذة ومغذية، فتاريخ الكشري يعود قرونًا خلفاً، حيث كان يعتبر طعاماً رخيصاً ومليئاً بالمواد المغذية للفقراء، لكنه أصبح اليوم من أشهر الأطباق الشعبية والمحبوبة.

وتعتبر وصفة الكشري سهلة وبسيطة، ويمكن تحضيرها في المنزل بسهولة بمكونات متوفرة، ويتميز هذا الطبق بمذاقه الغني والشهي، وبقيمته الغذائية العالية، إذ يحتوي على البروتينات والألياف والمعادن.

في هذه الوصفة، سنقدم لكم طريقة تحضير الكشري الشهي في المنزل، لتتمتعوا بتجربة مذاق مصري أصيل ولذيذ.

طريقة عمل الكشري في المنزل

المكونات:

- كوب واحد من العدس الأصفر

- كوب واحد من الأرز الطويل الحبة

- 3 كوب ماء

- بصلتان متوسطتان، مفرومتان

- زيت طهي

- ملح وفلفل أسود حسب الذوق

- بهارات مشكلة (اختياري)

- رشة من الكمون المطحون (اختياري)

- عصير ليمونة واحدة (اختياري)

- مقدار قليل من الثوم المفروم (اختياري)

طريقة التحضير:

1. اغسل العدس جيدًا ثم انقعه في ماء دافئ لمدة 30 دقيقة.

2. في وعاء على النار، ضع كمية مناسبة من الزيت وقلي البصل المفروم حتى يصبح ذهبي اللون.

3. أضف العدس المنقوع وقلبه مع البصل لمدة دقيقة واحدة.

4. ضع الأرز وقلبه مع العدس والبصل لمدة دقيقة أخرى.

5. أضف الماء واتركه يغلي، ثم خفف الحرارة واترك الخليط يغلي على نار هادئة مع التغطية لمدة 15-20 دقيقة أو حتى ينضج الأرز والعدس تمامًا.

6. عندما ينضج، قم بتبخيره بقليل من الماء إذا كان هناك أي ماء زائد.

7. في مقلاة، قلي البصل المتبقي حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمش.

8. قدم الكشري وزينه بالبصل المقلي.

9. يمكن إضافة عصير الليمون والثوم والبهارات على الوجه قبل التقديم.

نصائح:

- يمكنك تقديم الكشري مع صلصة الطماطم أو السلطة الخضراء.

- يمكن إضافة البطاطس المقلية كطبق جانبي.

- يمكنك زيادة نكهة البصل المقلي عن طريق إضافة الكمون أو الثوم.