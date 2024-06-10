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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

استمتع بلحظات السينما في المنزل مع فشار بالكراميل الشهي

فشار بالكراميل
فشار بالكراميل

بمجرد أن تشم رائحة الـ فشار المقرمش المغموس بالكراميل، يتجلى الإغراء والشهوة لتناول قليل من هذا اللذيذ. إنّ فشار الكراميل هو واحد من أشهى وأكثر الوجبات شهرة في عالم الوجبات الخفيفة. يمزج بين القليل من الحلاوة والملمس الهش، ليمنحك تجربة لا تُنسى في كل لقمة.

 

في هذا الدليل، سنكشف لك عن طريقة عمل فشار بالكراميل اللذيذ في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، باستخدام المكونات القليلة والمتاحة، ستتعلم كيفية تحضير هذا اللون الذهبي المشرق الذي يُفتح الشهية ويجلب البهجة لجميع أفراد العائلة والأصدقاء.

 

فشار بالكراميل

طريقة عمل فشار بالكراميل

المكونات:

- ½ كوب حبوب الفشار

- ¼ كوب زبدة

- ½ كوب سكر

- ¼ كوب شراب الذرة

- ½ ملعقة صغيرة ملح

- ¼ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا

- ½ ملعقة صغيرة فانيليا (اختياري)

 

طريقة التحضير:

1. سخّن الزبدة في قدر كبير على نار متوسطة.

2. أضف حبوب الـ فشار وحركها جيدًا حتى تتغطى بالزبدة.

3. في وعاء آخر، اخلط السكر، شراب الذرة، الملح، وبيكربونات الصودا.

4. اسكب هذا الخليط فوق حبوب الفشار المغطاة بالزبدة وقلبها جيدًا.

5. اترك الفشار يطهى على نار منخفضة لمدة 5-7 دقائق مع التحريك المستمر حتى يبدأ في الانتفاخ.

6. اسكب الفشار المكرميل على صينية فرشت بورق الزبدة واتركه يبرد قليلاً.

7. إذا أردت، يمكنك إضافة الفانيليا لمزيد من النكهة.

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