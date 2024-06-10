مجلس الذهب العالمي: عمليات التنقيب أصبحت أكثر صعوبة

تكافح صناعة تعدين الذهب للحفاظ على نمو الإنتاج، حيث أصبح من الصعب العثور على رواسب المعدن الأصفر، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

مجلس الذهب العالمي

من جانبه، قال جون ريد، كبير استراتيجيي السوق في مجلس الذهب العالمي : "لقد شهدنا إنتاجاً قياسياً للمناجم في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 4% على أساس سنوي". وأضاف "أعتقد أن الصورة الأكبر، فيما يتعلق بإنتاج المناجم، هي أنه استقر فعلياً في عامي 2016 و2018 ولم نشهد أي نمو منذ ذلك الحين".

ووفقا لبيانات اتحاد التجارة الدولية، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 0.5% فقط في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وفي عام 2022، بلغ النمو 1.35% على أساس سنوي، وكان 2.7% في العام السابق، بينما في عام 2020، سجل إنتاج الذهب العالمي أول انخفاض منذ عقد، حيث انخفض بنسبة 1%.

وقال ريد: "أعتقد أن القصة المسيطرة حالياً، أنه بعد 10 سنوات من النمو السريع منذ عام 2008 تقريباً، تكافح صناعة التعدين لتحقيق نمو مستدام في الإنتاج".

وأوضح أن العثور على رواسب الذهب الجديدة أصبح أكثر صعوبة في جميع أنحاء العالم حيث تم بالفعل استكشاف العديد من المناطق المحتملة.

ويتطلب تعدين الذهب على نطاق واسع كثافة رأس المال، ويتطلب عمليات استكشاف وتطوير كبيرة، ويستغرق في المتوسط ما بين 10 إلى 20 عاماً قبل أن يصبح المنجم جاهزاً للإنتاج، وفقاً لمجلس الذهب العالمي.

حتى أثناء عملية الاستكشاف، فإن احتمالية تقدم الاكتشاف إلى تطوير منجم منخفضة، حيث يحتوي حوالي 10% فقط من اكتشافات الذهب العالمية على ما يكفي من المعدن لتبرير التعدين.

وقد تم استخراج حوالي 187 ألف طن متري من الذهب حتى الآن، معظمها يأتي من الصين وجنوب إفريقيا وأستراليا. وتقدر احتياطيات الذهب التي يمكن التنقيب عنها بنحو 57 ألف طن، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأميركية.

الذهب العالمي

الذهب العالمي

وأضاف ريد أنه بصرف النظر عن عملية الاكتشاف، فإن الحصول على التصاريح الحكومية أصبح أكثر صعوبة ويتطلب المزيد من الوقت لجعل التعدين أكثر صعوبة. قد يستغرق تأمين التراخيص والتصاريح اللازمة قبل أن تتمكن شركات التعدين من بدء عملياتها عدة سنوات.

بالإضافة إلى ذلك، يتم التخطيط للعديد من مشاريع التعدين في المناطق النائية التي تتطلب بنية تحتية مثل الطرق والطاقة والمياه، مما يؤدي إلى تكاليف إضافية في بناء هذه المناجم وعمليات التمويل، حسبما قال ريد.

وقال: "أصبح من الصعب العثور على الذهب والسماح به وتمويله وتشغيله".

تلتقط أسعار الذهب أنفاسها بعد ارتفاعها إلى مستويات قياسية في الأشهر الأخيرة مدعومة بالطلب القوي بقيادة الصين. ويتم تداول الذهب الفوري حالياً عند 2,294.3 دولاراً للأوقية.