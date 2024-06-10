د فاديا كيوان: نشيد المرأة العربية يساهم في بناء ذاكرة لها

أكدت الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية ان نشيد المرأة العربية في سياق سعي منظمة المرأة العربية للمساهمة في بناء ذاكرة للمرأة ورسم صورة لها وتشكيل هوية عابرة لكل المسارات العربية المتنوعة والغنية"

وأضافت في كلمتها التي القتها خلال حفل إطلاق نشيد للمرأة العربية ظُهر اليوم الإثنين الموافق 10 يونيو/ 2024.

"مبروك لنا جميعًا هذا النشيد الذي ينضم إلى أعمال موسيقية وفنية واسعة ترافق مسيرة المرأة والفتاة في العالم العربي ونحن نهديه إلى كل امرأة من المحيط إلى الخليج شمعة تستنير بها عندما يفسد الدهر عليها وتضيء طريقها وتعيد إليها الأمل.

وأشارت المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الي ضروره ذكر المراة الصامدة في أماكن اللجوء القسري والنزوح والمرأة المجاهدة في كل مواقع الحياة في الأسرة وفي المدرسة وفي الجامعة وفي العمل وفي العمل الإنساني وفي النضال السياسي."