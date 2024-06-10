فتح باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم في مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" للعام الدراسي 2024-2025 بداية من اليوم الإثنين.

وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن باب التقديم سيكون مفتوحا إلكترونيًا في مدارس مصر المتكاملة حتى 30 يونيو الجاري.

وللتقديم في مدارس مصر المتكاملة للغات للالتحاق بالمرحلة الأولى من رياض الأطفال (اضغط هنا).

شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة