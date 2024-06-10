فتح باب التقديم في مدارس مصر المتكاملة 2024
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقدم في مدارس مصر المتكاملة للغات "EiLS" للعام الدراسي 2024-2025 بداية من اليوم الإثنين.
وذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن باب التقديم سيكون مفتوحا إلكترونيًا في مدارس مصر المتكاملة حتى 30 يونيو الجاري.
وللتقديم في مدارس مصر المتكاملة للغات للالتحاق بالمرحلة الأولى من رياض الأطفال (اضغط هنا).
شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة
- شرط السن للمستوى الأول رياض أطفال KG1 ، لا يقل سن الطفل عن أربع سنوات ولا يزيد عن أربع سنوات و11 شهر و29 يوم فى أول أكتوبر من العام الحالي 2024.
- يجب أن يكون الوالدين مصريين ويتم التقديم في مدارس مصر المتكاملة من خلال أحد الوالدين وفي حالة عدم وجود الأبوين، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقارى أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولى الأمر ويكون التوكيل بالتقدم إلى مدارس مصر المتكاملة.
- حصول الوالدين على مؤهل عالى وتقديم كل المستندات التي تثبت ذلك .
- لابد أن يجتاز الطفل المتقدم في مدارس مصر المتكاملة المقابلة الشخصية.
- عقب غلق باب التقديم إلكترونياً، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين، وفى حالة توافقها مع شروط التقديم في مدارس مصر المتكاملة يتم إبلاغ ولى الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الأمور فقط لذا يرجى كتابته بشكل صحيح.
- وفي حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي إذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين.
- لابد من حضور الوالدين أو الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية في مدارس مصر المتكاملة.
- يعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولى الأمر، ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضاً صريحاً لالتحاق نجله / كريمته بمدارس مصر المتكاملة.
- يتم قبول ( الطالب / الطالبة) طبقاً للأفضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الأمور.
- في حالة اكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أيه معلومات عن حالة الطفل يتحمل ولى الأمر المسئولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات.