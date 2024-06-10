أسعار صرف الدولار فى منتصف التعاملات

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال منتصف التعاملات، اليوم الاثنين 10 يونيو، في محال الصرافة وتحديثات البنوك الرئيسية والعاملة في مصر.

الدولار

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 47.66 جنيه للشراء، 47.76 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 47.48 جنيه للشراء، 47.58 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 47.65 جنيه للشراء، 47.75 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 47.62 جنيه للشراء، و47.72 جنيه للبيع.

اليورو عند أدنى مستوى في شهر بعد دعوة ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة

اليورو

انخفض اليورو، اليوم الاثنين، بعد أن دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة بعد هزيمة حزبه أمام اليمين المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي، في حين استقر الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

وتراجع اليورو إلى 1.0764 دولار وهو أدنى مستوياته منذ التاسع من مايو في المعاملات المبكرة في آسيا. وسجل في أحدث تداول له انخفاضا بنسبة 0.24% إلى 1.0776 دولار مع تقييم المستثمرين لتداعيات تجدد الضبابية السياسية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو في عام انتخابات مهم.

وحققت الأحزاب القومية المتشككة في الاتحاد الأوروبي أكبر مكاسب لها في انتخابات البرلمان الأوروبي أمس الأحد وفقا لاستطلاعات الخروج، مما دفع ماكرون إلى المطالبة بإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في مخاطرة تهدف إلى إعادة تعزيز سلطته.

واستقر مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة عملات عند 105.09 وهو أعلى مستوياته منذ 30 مايو بعد ارتفاعه 0.8% يوم الجمعة في أعقاب بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف جديدة أكثر من المتوقع في مايو أيار.

وانخفض الين الياباني إلى 156.95 مقابل الدولار في المعاملات المبكرة، اليوم الاثنين.

واستقر الجنيه الإسترليني عند 1.2723 دولار بعد أن لامس 1.2700 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوع في وقت سابق من الجلسة.