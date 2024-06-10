موجة حارة جديدة تضرب البلاد.. وعيد الأضحى يسجل أعلى درجات حرارة (التفاصيل)

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من غدًا الثلاثاء حتى يوم الأحد المقبل الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، ومن المتوقع استمرار الموجة الحارة خلال أيام العيد، وذلك كبداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء.

وأكدت الأرصاد الجوية، أن غدا يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لافتة إلى وجود شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وأوضحت أنه بداية من يوم الأربعاء حتى الأحد، هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 38 الصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 32 الصغرى 22

جنوب سيناء:- العظمى 40 الصغرى 29

شمال الصعيد:- العظمى 38 الصغرى 23

جنوب الصعيد:- العظمى 42 الصغرى 28

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 39 الصغرى 25

السواحل الشمالية:- العظمى 33 الصغرى 23

جنوب سيناء:- العظمى 40 الصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 40 الصغرى 24

جنوب الصعيد:- العظمى 42 الصغرى 29

درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 40 الصغرى 27

السواحل الشمالية:- العظمى 35 الصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 42 الصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 41 الصغرى 25

جنوب الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 30

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 42 الصغرى 28

السواحل الشمالية:- العظمى 36 الصغرى 25

جنوب سيناء:- العظمى 43 الصغرى 30

شمال الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 27

جنوب الصعيد:- العظمى 46 الصغرى 30

درجات الحرارة المتوقعة السبت (وقفة عرفات)

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 43 الصغرى 27

السواحل الشمالية:- العظمى 34 الصغرى 24

جنوب سيناء:- العظمى 44 الصغرى 32

شمال الصعيد:- العظمى 44 الصغرى 29

جنوب الصعيد:- العظمى 48 الصغرى 32

درجات الحرارة المتوقعة الأحد (أول أيام عيد الأضحى)

القاهرة والوجه البحري:- العظمى 39 الصغرى 26

السواحل الشمالية:- العظمى 31 الصغرى 23

جنوب سيناء:- العظمى 44 الصغرى 32

شمال الصعيد:- العظمى 42 الصغرى 29

جنوب الصعيد:- العظمى 47 الصغرى 32