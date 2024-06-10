إحالة 3 أشخاص للمحاكمة لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار

أحالت جهات التحقيق المختصة باكتوبر 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، وقررت النيابة العامة بالجيزة في وقت سابق حبس المتهمين وطلبت بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع تنقيب أخرى مماثلة من عدمه.

وكان قد عاين رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة عقارا شهد تنقيب 4 أشخاص عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وتبين وجود حفرة بعمق كبير تعرضت للانهيار، ما أسفر عن مصرع موظف خلال أعمال الحفر.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع أحد الأشخاص داخل عقار بمدينة 6 أكتوبر، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن موظف اشترك مع 3 آخرين، في التنقيب عن الآثار، وأثناء الحفر داخل عقار، انهارت عليه حفرة، ما أسفر عن مصرعه.

وألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتشال الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وفى سياق آخر قررت النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بمنطقة مصر القديمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم له معلومات جنائية سابقة، تم ضبطه وبحوزته فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، وكيلو جرام لمخدر الهيروين، وميزان حساس، وبتقنين الإجراءات تم ضبطه واعترف بارتكاب الواقعة بقصد الاتجار.

وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بقسم شرطة مصر القديمة، بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

وفى سياق آخر عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة احد الأشخاص على طريق ترعة السلام بالقرب من مسجد عطا الشيخ وبنزينة قرية الجماملة التابعة لزمام مركز شرطة المنزلة حيث عثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر وبحوزته دراجة بخارية خاصته وهاتفه وبعض أغراضه الشخصية وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنزلة المركزي، وجار البحث والتحرى من قبل رجال الشرطة عن مرتكبى الواقعة.

مدير مباحث، بعثور الأجهزة الأمنية على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مسجل خطر، ومصاب بطلق نارى فى الظهر، أثناء سيره بالدراجة النارية الخاصة به، وتبين أن متعلقات المجنى عليه موجودة بالكامل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، لمعرفة الجانى ومعرفة ظروف الحادث وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.