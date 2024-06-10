بيلنكن يشدد على ضرورة إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بيلنكن، على ضرورة إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وقد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم وزير الخارجية الأمريكى "أنتونى بلينكن" والوفد المرافق له، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد استعراض آخر تطورات الجهود المشتركة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، حيث تم الاتفاق على تكثيف هذه الجهود خلال المرحلة الحالية، كما شهد اللقاء مناقشة الجهود المصرية لإنفاذ المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وحرص الرئيس فى هذا الصدد على التشديد على أهمية تضافر الجهود الدولية لإزالة العراقيل أمام إنفاذ المساعدات الإنسانية، وضرورة إنهاء الحرب على القطاع ومنع توسع الصراع، والمضى قدماً فى إنفاذ حل الدولتين.