العثور على جثة على طريق ترعة السلام

عثرت الأجهزة الأمنية بالدقهلية على جثة احد الأشخاص على طريق ترعة السلام بالقرب من مسجد عطا الشيخ وبنزينة قرية الجماملة التابعة لزمام مركز شرطة المنزلة حيث عثر على جثة شاب فى العقد الثالث من العمر وبحوزته دراجة بخارية خاصته وهاتفه وبعض أغراضه الشخصية وتم إيداع الجثة بمشرحة مستشفى المنزلة المركزي، وجار البحث والتحرى من قبل رجال الشرطة عن مرتكبى الواقعة.

مدير مباحث، بعثور الأجهزة الأمنية على جثة لشاب فى العقد الثالث من عمره.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب مسجل خطر، ومصاب بطلق نارى فى الظهر، أثناء سيره بالدراجة النارية الخاصة به، وتبين أن متعلقات المجنى عليه موجودة بالكامل.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث، لمعرفة الجانى ومعرفة ظروف الحادث وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفى سياق آخر فقد حددت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، جلسة 12 يونيو الجارى لنظر أولى جلسات محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، فى اتهامه بتعاطى المواد المخدرة والقتل الخطأ والتسبب فى وفاة سائق عقب دهسه بسيارته.

كانت قد قررت نيابة العمرانية، إحالة مطرب المهرجانات عصام صاصا إلى محكمة الجنايات، بتهمة القتل الخطأ وتعاطي مواد مخدرة وقيادة سيارة تحت تاثير المخدر في قضية حادث الطريق الدائري.

وثبت في تقرير الطب الشرعي الخاص بالمطرب عصام صاصا، ظهور آثار لمخدر الحشيش وكذا الترامادول، وأيضًا مشتقات الميثامفيتامين، وعليه قررت النيابة ضبطه وإحضاره في قضية دهس شاب أعلى الطريق الدائري، بعد ثبوت القيادة تحت تأثير المخدر.

وفى سياق آخر مصرع وإصابة 23 شخصا في حادث تصادم

شهد الطريق الاقليمي بالجيزة حادث تصادم مروع بين سيارتين ميكروباص ما اسفر عن مصرع ٥ اشخاص واصابة ١٨ اخرين.

تلقت مديرية امن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا نطاق مركز العياط

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ميكروباص مما أسفر عن مصرع 5 أشخاص فيما أصيب 18 آخرون.

اودعت الشرطة الجثامين ثلاجة المستشفى، ونقل المصابين لتلقي العلاج مع تجنيب آثار الحادث نهر الطريق.

وفى سياق آخر تجديد حبس خادمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة

جدد قاضي المعارضات حبس خادمة 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بسرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة في مدينة بدر.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على خادمة إثيوبية سرقت مشغولات ذهبية من رئيسة مجلس إدارة جمعية خيرية وخدمات اجتماعية في مدينة بدر.

وتبين من خلال التحريات أن المتهمة استولت على مشغولات ذهبية تقدر بنصف مليون جنيه، واعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة وتحرر محضر وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

القبض على ربة منزل استولت على 27 ألف من أخرى بزعم توفير شقة لها



تمكن ضباط الغدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " فرع سوهاج من ضبط سيدة تبلغ من العمر 46 سنة لقيامها بالنصب على سيدة أخرى والإستيلاء منها على مبلغ 27 ألف جنيه بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، بلاغا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد بورود محضرا محرر بمعرفة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة " منطقة جنوب الصعيد " يتضمن بلاغ المدعوة رشا ع م ع 39 سنة حاصله علي دبلوم صناعي ومقيمه دائرة قسم أول سوهاج بتضررها من المدعوة نور م ع ا 46 سنة ومقيمه دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليها في عدد قضايا تبديد وإستيلاء نصب وإيصال أمانه بالنصب والإحتيال عليها والإستيلاء منها علي مبلغ "27.000" سبعه وعشرون ألف جنيهاً بزعم قدرتها علي إنهاء إجراءات حصولها علي شقه سكنيه بمشروع الإسكان الإجتماعي وإدعائها بعلاقاتها بالمسئولين.

عقب استصدار اذن النيابة العامة تم ضبط المتهمة وبمواجهتها اقرت بإرتكاب الواقعة وتعهدت برد المبلغ المالي المستولي عليه، تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.