مهرجان موازين 2024|ليلة إضافية لمحبي أم كلثوم بالـ "هولوجرام"

للمرة الأولى في فعاليات مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم”، استخدام تقنية “هولوجرام” في حفل كوكب الشرق أم كلثوم، الذي تلقى إقبال جماهيري كبير، ليضيف المنظمون ليلة إضافية لاستيفاء كامل العدد.

موعد الليلة الأولى من حفل أم كلثوم في مهرجان موازين 2024

تقام الليلة الثانية في 25 يونيو الجاري على المسرح الوطني محمد الخامس، وتم طحر التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

موعد الليلة الثانية من حفل أم كلثوم في مهرجان موازين 2024

تقام الليلة الأولى في 23 يونيو الجاري على نفس المسرح، للاستمتاع بجرعة مكثفة من أجواء أغاني أم كلثوم الساحرة.

نبذة عن تقنية “هولوجرام” وكيفية تفعيلها على المسرح:

تتضمن تقنية "هولوجرام" ظهور أم كلثوم على المسرح بشكل متعدد الأبعاد، يعطي صورة طبيعية لها، باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتعطي المشاهد شعورًا مرئيًا ومسموعًا لوجود كوكب الشرق على المسرح، واستخدمت بشكل سابق في الأوبرا المصرية، وعدد من الدول العربية.

فعاليات الدورة 19 من مهرجان موازين 2024

تبدأ فعاليات الدورة 19 في الفترة بين 21 حتى 29 يونيو، ويستضيف أصواتًا غنائية للمرة الأولى، على أكبر مسارح العاصمة المغربية الرباط.

تأسس مهرجان “موازين.. إيقاعات العالم” عام 2001 وينظم تحت رعاية الملك محمد السادس، موعدًا مهمًا بالنسبة لهواة وعشاق الموسيقى بالمغرب، ويعتبر أحد أكبر المواعيد الثقافية في العالم.

كشفت جمعية مغرب الثقافات انطلاق مهرجان موازين، في بيان رسمي جاء فيه، "يسر جمعية مغرب الثقافات أن تعلن لجمهور موازين أن المهرجان سيستأنف فعالياته اعتبارًا من سنة 2024 لتلبية تطلعات عشاق المهرجان الذين يتوقون لعودة هذا الحدث الفريد الذي لا محيد عنه، على مفترق طرق جميع الثقافات”.

ويخصص موازين أيضًا أزيد من نصف برمجته لمواهب الساحة الفنية الوطنية. كما يتيح المهرجان الحامل لقيم السلم والانفتاح والتسامح والاحترام، ولوجًا مجانيًا لـ 90 في المائة من حفلاته، جاعلًا من ولوجية الجمهور مهمة أساسية.

يشكل مهرجان موازين، الذي تأسس سنة 2001 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والذي يُنظم من طرف جمعية مغرب الثقافات، الموعد الأبرز لعشاق الموسيقى من خلال استقباله خلال السنوات الأخيرة لجهور يقدّر بأزيد من مليوني ونصف المليون. باعتباره فرصة للاكتشاف والتبادل، يستقبل المهرجان سنويا بمدينتي الرباط وسلا أبرز الأسماء في الموسيقى العربية والإفريقية والدولية، وكذا أفضل الفنانين المغاربة.

هذا ويمثل المهرجان فرصة مهمة للموسيقيين والمغنيين المغاربة، لاسيما الشباب، لإبراز مواهبهم، يشكل مهرجان موازين حدثًا ثقافيًا بامتياز، بحيث يدعم قيم المملكة المتمثلة في التسامح والانفتاح والاحترام والحوار، كما يسهم في تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي عبر تشجيع نشاط المهنيين في قطاع السياحة وتطوير المهن المرتبطة بالموسيقى ونشاط المهرجانات. ووفاء منه تجاه القيم التي أُسس عليها، يسهم موازين في جعل الثقافة أكثر ديمقراطية بالمغرب، وذلك بفضل الدخول المجاني لـ90 بالمائة من العروض سنويًا. إذ مكن هذا الالتزام الدائم من استقبال أزيد من مليونين ونصف المليون متتبع خلال السنوات الأخيرة والبصم عن مكانته كثاني أكبر مهرجان موسيقي بالعالم والأول بالقارة الأفريقية.