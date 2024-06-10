محافظ أسيوط يشيد بتنظيم القافلة الطبية للرمد بإجمالي مستفيدين 520 حالة

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بتنظيم القافلة الطبية المجانية للرمد للكشف على العيون لأهالي قرية منقباد والقرى المجاورة بمركز أسيوط والتي تم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير ومديرية الصحة والسكان بأسيوط لتقديم الخدمات الطبية مجاناً وبشكل لائق للمواطنين ورفع العبء عن كاهل خاصة الفئات الأكثر احتياجًا تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة" لافتًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين المحافظة والمؤسسات والهيئات والجمعيات الحكومية وغير الحكومية والأهلية لتوفير الرعاية الطبية اللازمة على أرض الواقع والمساهمة في توفير حياة كريمة للمواطنين والأسر الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع المحافظة مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المزيد من الفعاليات والقوافل والمبادرات لتقديم الاستفادة من الخدمات الطبية لأكبر عدد ممكن من المرضى ن تحقيقاً لخطة التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.

وأوضح محمد فراج مدير فرع مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط أن قافلة العيون التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية (5 : 7 ) يونيو الجاري مجانية ودون أي مقابل قد استفاد منها حوالي 520 حالة حيث تم إجراء عمليات لـ 180 حالة تم أخذ مقاسات النظارات لـ 208 حالة على أن يتم تسليم المستحقين عقب اجازة عيد الأضحى المبارك ، وتحويل 16 حالة إلى القاهره لاستكمال واجراء باقي الفحوصات والحصول على العلاج اللازم فضلاً عن صرف أدوية لـ 118 حالة ، وإجراء كشف فقط لـ 16 حالة بالإضافة إلى عمليات مؤجله إلى القافلة التالية لـ 38 حالة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتاً إلى الاهتمام الذي يوليه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة وتوفيره لسبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تواجه تنظيم مثل تلك القوافل مشيراً إلى إجراء الأبحاث الاجتماعية قبل إجراء عملية المياه البيضاء من المرضى عقب تقديم المريض لتقرير طبي يثبت الاحتياج الطبي لضمان حسن التنظيم والتأكد من الاستحقاق مشيراً إلى تنظيم فاعليات لقافلة الغارمين على هامش فاعليات قافلة العيون لفحص الأوراق وتقديم الخدمات للمواطنين