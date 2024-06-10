منتخب الجزائر يبحث عن تأكيد الصدارة بمواجهة أوغندا الليلة

يحل منتخب الجزائر ضيفًا ثقيلًأ مساء اليوم الإثنين، علي نظيره منتخب أوغندا علي استاد منديلا الوطني في كامبالا عاصمة أوغندا، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

موعد مباراة الجزائر وأوغندا اليوم في تصفيات كأس العالم

تقام مباراة الجزائر وأوغندا في الجولة الرابعة من تصفيات كأس العالم، اليوم الإثنين 10 يونيو، في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 5 بتوقيت الجزائر.

القناة الناقلة لمباراة الجزائر وأوغندا اليوم في تصفيات كأس العالم

تنقل مباراة الجزائر وأوغندا، عبر قناة SSC Extra 1 HD.

معلق مباراة الجزائر وأوغندا اليوم في تصفيات كأس العالم

يعلق على مباراة الجزائر وأوغندا، المعلق فهد العتيبي.

ترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات كأس العالم 2026

يتصدر منتخب الجزائر الترتيب برصيد 6 نقاط، ويتواجد منتخبات غينيا وأوغندا وموزمبيق في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب بنفس عدد النقاط لمنتخب محاربي الصحراء.

وفي المركزين الخامس والسادس على الترتيب في المجموعة يتواجد بوتسوانا برصيد 3 نقاط ثم الصومال دون نقاط.