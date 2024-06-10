محافظ الدقهلية يتابع تدريب مسئولي المراكز التكنولوجية

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية علي مدار يومين تنفيذ ورش العمل لتدريب مسئولي المراكز التكنولوجية والادارات الهندسية والاملاك والمتغيرات المكانية بالمحافظة بشأن "منظومة التصالح" حيث كانت الورشة الاولي بديوان عام المحافظة والورشة الثانية بمركز ومدينة المنزلة، وقد شارك في حضور ورش العمل العميد ايهاب مصطفي ابراهيم والعميد سامح زكريا مديري مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة مدربي الوزارة كلا من المهندس محمد فيصل والمهندس اشرف مرزوق

حيث تم تنفيذ ورش العمل بتنسيق تام من خلال الادارة العامة للتحول الرقمي باشراف ومتابعة المهندس ماهر ابو المجد مدير عام الادارة..

واوضح "مختار" ان التدريب استهدف توضيح كيفية اتخاذ الاجراءات اللازمة بشأن ملفات التصالح في كافة الجوانب المتعلقة بمنظومة التصالح والتعريف بالمستندات والخطوات الاجرائية والفنية والقانونية والهندسية الواجب اتباعه طبقا للقانون 187لسنة 2024م وذلك تيسيرا علي المواطنين وتقديم خدمات متميزة لهم.

وفي هذا الصدد وجه "مختار" الشكر والتقدير للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي التعاون المثمر الذي يستهدف تقديم خدمات متميزة للمواطنين فيما يتعلق بمنظومة التصالح بنطاق محافظة الدقهلية.

وذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة تنفيذ الدورات التدريبية وورش العمل التي تستهدف رفع كفاءة ومهارات العاملين فى الإدارة المحلية لأداء المهام المكلفين بها بصورة أفضل وخلق كوادر قادرة على العطاء وتقديم خدمات حكومية متميزة للمواطنين في كافة القطاعات بالمحافظات.