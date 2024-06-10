البليزر جوكر الملابس العصرية في ربيع وصيف 2024

أصبح البليزر ذات اللون البيج من قطعة أساسية في خزانة كل امرأة، ليتصدر الاهتمام ويكن محط إعجاب صاحبات الذوق الراقي هذا الموسم ليكن الحل الأمثل لتنسيق إطلالة شبابية جذابة في ربيع وصيف 2024.

ويمكن للمحجبات تنسيق البليزر مع باقي القطع الكلاسيكية المختلفة لتحصل على إطلالة محتشمة متناغمة مع الموضة العالمية.

إبدع مصممي الأزياء في تقديم تصاميم مختلفة من البليزر ليتناسب مع مختلف الأذوق ويسهل تنسيقه بأكثر من طريقة من أجل الحصول إطلالة مميزة في ربيع وصيف 2024.

هناك أساليب عديدة لتنسيق البليزر بطابع محتشم

لاعتماد أسلوب البليزر بطريقة محتشمة تليق بالمحجبات قواعد وأصول، لذا إليك النصائح الأساسية التي يوصي بها خبراء الموضة لتنسيق هذه السترة الجميلة:

- يمكنك أن تعتمدي موضة الـ Ton Sur Ton أي أن تختاري طقماً أو فستاناً باللون البيج وتنسيق فوقه سترة بليزر كلاسيكية، اذ ستظهرين بأسلوب أنيق ومميز.

- لا مانع من أن تنوعي في ألوان المناديل التي تعتمدينها مع السترة البيج، كاختيار البرتقالي أو البني أو الذهبي أو غيرها من التدرجات التي تليق بلون بشرتك وتتماشى مع لون السترة.

- ركزي على الأكسسوارات ذات اللون الذهبي الأصفر لأنها ستليق بها بشكل كبير.

بليزر بيج وتنورة من التول الطويلة

إذا كنتٍ تفضلي المظهر الرومانسي المنعش في إطلالاتك، يمكنك أن تنسقي البليزر البيج المستقيمة مع تنورة منفذة من التول المنقط المزدان بتكسيرات عامودية، وهي بقصة ميدي وانتعلي معها جزمة عالية سوداء.

بليزر بيج واسع وقميص أبيض

جددي مظهرك عند الذهاب الي مكان عملك وواكبي الموضة بلمسة شبابية عصرية جذابة للغاية، نسفي البليزر البيج بقصة الأوفرسايز وبطول ميدي مع سروال قطني يزدان بتخريم منمق من الدانتيل ، ونسقي تحتها القميص الأبيض الواسع من دون تزرير الأكمام، لتبدو من تحت أكمام السترة وتغطي المعصمين. ويمكنك انتعال حذاء أسود مسطح واحملي حقيبة ناعمة التصميم.

بليزر مع ربطة عنق على شكل فراشة

يمكنك الحصول على إطلالة رسمية لافته للأنظار على خطى الأميرات في مقابلتك الهامة، لذا نسقي بليزر بيج ذات القصة المستقيمة التي تزدان بصف من الأزرار السوداء، مع قميص قطني أبيض وسروال واسع بقصة عملية، وزيني عنقك بعقدة من الساتان الأسود، واحملي حقيبة مينوديير على شكل فراشة منمقة. وانتعلي الحذاء العملي الأسود.

جربي البليزر تحت تنورة ميدي

نسقي سترة البليزر على شكل بلوزة وضعيها تحت تنورة مستقيمة ميدي بقصة Pencil Skirt، واعتمدي جوارب من النايلون مزدانة بالرسوم وحذاء عالياً يزدان بشرائط تضفي المزيد من الجاذبية والأنوثة على إطلالتك.

يمكنك ثني الأكمام الطويلة للحصول على مظهر شبابي واحملي حقيبة ذهبية هندسية مزودة بمقبض لليد.