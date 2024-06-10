إرتياح بين طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية بالإسكندرية لسهولة الاستاتيكا

ادى طلاب القسم العلمي امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في مادة الاستاتيكا اليوم الاثنين، في هدوء واستقرار، ، وسط ارتياح واطمئنان بالامتحان، حيث عبر الطلاب عن رضاهم بامتحان الاستاتيكا مؤكدين ان الامتحان جاء سهل والوقت كافى

كانت قد قامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وانتظام سير الامتحانات باللجان.،وقامت غرفة العلميات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول جميع الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتوفير أدوات التعقيم وتواجد الملاحظين، وانتظام سير الامتحانات باللجان.

وتلقت الغرفة التقارير الفنية من واضعي الامتحان التي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، ومناسبتها للوقت المحدد للامتحان، وجاءت متدرجة من السهولة إلى الصعوبة وفقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية.

وكانت الدكتورة نوال حسني، رئيس الإدارة المركزية لرعاية الطلاب، المشرف العام على امتحانات الثانوية الأزهرية بالإسكندرية، قد اجرت جولة ميدانية للمتابعة الميدانية لأعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية؛ شملت الجولة لجان بنين القويري.

وقالت حسني، أن غرفة العمليات المركزية، لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحان أو غموض الأسئلة أو تأخر فتح اللجان وأن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن الكتاب الرسمى.

وخلال الجولة التفقدية، أكدت ضرورة إزالة أي عقبات قد تؤثر على سير الامتحانات أو الحالة النفسية للطلاب والطالبات، مشددةً على أهمية تهيئة الأجواء المناسبة لهم خلال أدائهم الامتحان.

وأضاف أيمن جاويش، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب: وتعمل لجان المتابعة أيضا على سماع الطلاب وتوصيل طلباتهم لنا للوقوف عليها، ومعرفة صعوبة وسهولة الامتحانات، وأن كل ما سيذكره الطلاب سيكون محل دراسة وتقدير، فالطلاب في جل اهتماماتنا وفي المقام الأول، ونحن سنقدم لهم كل سبل الراحة والهدوء، وهذا حقهم علينا.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، 2613 طالبا وطالبة، بواقع 1374 طالبًا و1239 طالبة، يؤدون الامتحانات أمام 10 لجان.