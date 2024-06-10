الأميرة رجوة الحسين بفستان الوحدة العربية في ذكرى اليوبيل الفضي لتتويج الملك عبد الله الثاني (صور)

خطفت الأميرة رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، الأنظار وعدسات الصحافة والإعلام خلال ظهورها بإطلالة ساحرة من وحي الأميرات بلغة الحب والجاذبية وذلك بمجرد حضورها أجواء الاحتفالات التي اٌقيمت يوم أمس 9 يونيو لمناسبة يوم الجلوس الملكي، واليوبيل الفضي لتولي الملك عبدالله الثاني مقاليد الحكم.

الأميرة رجوة الحسين تشبه زهرة الحب في ذكرى اليوبيل الفضي على تتويج الملك عبد الله الثاني

وتألقت الأميرة رجوة بإطلالة ساحرة من وحي الحب، حيث ارتدت فستان طويل فضفاض بأكمام طويلة، تناسب مع طبيعة حملها، وصمم من قماش ناعم باللون الأحمر، طرز بعناية فائقة، وزود بكاب من النسيج نفسه، وقد تم تطريز ياقة الثوب بألون العلم الأردني، فيما زخرفت بكامله بخيوط فضية ورسوم مع عناية خاصة بالتطريز للتصميم من الجهة الخلفية للثوب.

رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

وأكملت الأميرة فخامة إطلالتها بلمسة بسيطة من التزين بـ أقراط ماسية مع خاتم مطعم بحجر كبير من الألماس.

أما من الناحية الجمالية، واعتمدت تسريحة شينيون طبيعية أظهرت رقي الثوب الذي اعتمدته والتطريز الذي يتضمن رسالة ومغزى وطنياً، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزا على الألوان الترابية مع تحديد عينيها بالكحل والماسكراء السوداء ولون البينك في الشفاه مما عكس جمال ملامحها.

أما الأشكال التي طرز بها فستان الأميرة رجوة الحسين فهي تمثل التالي:

رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

المثلث الأحمر الذي يجمع الأشرطة الثلاثة السلالة الهاشمية.

الكوكب سباعي الأشعة (النجمة السباعية) يدل على فاتحة القرآن الكريم (السبع المثاني سورة الفاتحة من سبع آيات، ووجوده في وسط المثلث يدل على هدف الثورة العربية الكبرى -توحيد الشعوب العربية).

رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

رجوة آل سيف

رجوة آل سيف «رجوة الحسين» (28 أبريل 1994 -) أميرة وزوجة ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، وهي مهندسة معمارية سعودية من مواليد الرياض.

رجوة الحسين زوجة ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

نشأتها

ولدت في الرياض بتاريخ 28 أبريل 1994، والدها هو خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز، من قبيلة سبيع، وهو رجل أعمال ومالك شركة السيف للمقاولات الهندسية المحدودة، والدتها هي عزة بنت نايف بن عبدالعزيز بن أحمد السديري، أتمّت رجوة تعليمها الثانوي في السعودية، ودرست الهندسة المعمارية في جامعة سيراكيوز في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية.

زواجها

المقالة الرئيسة: زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

في 17 أغسطس 2022 أعلن الديوان الملكي الهاشمي على تويتر عن خطوبة رجوة آل سيف على الأمير الحسين بن عبد الله «ولي عهد الأردن»، الابن البكر للملك عبد الله الثاني والملكة رانيا العبد الله. أُقيم حفل الخطوبة في منزل والدها «خالد آل السيف» في الرياض، وحضر الحفل إلى جانب الملك والملكة عدد من أمراء الأسرة المالكة في المملكة الأردنية، وأفراد من عائلة آل سيف.

في 1 يونيو 2023 عُقد قرانها على الأمير الحسين في قصر زهران بالعاصمة الأردنية عمّان واُقيم حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية بحضور ضيوف من قادة دول وأولياء عهد وشخصيات من دول عدّة.

بعد عقد القران على الأمير الحسين، صدرت الإرادة الملكية السامية بمنح رجوة بنت خالد آل سيف لقب «صاحبة السمو الملكي الأميرة رجوة الحسين».

في 10 أبريل 2024 أعلن الديوان الملكي الهاشمي انتظار ولي العهد والأميرة رجوة مولودهما الأول في صيف العام نفسه.

الأدوار الرسمية المستقبلية

ستحضر رجوة الحسين أنشطة البيت الملكي، كذلك سترافق ولي العهد في المناسبات الرسمية، بما في ذلك تلك التي تقام في الخارج، مثل زيارات الدولة. أيضًا ستحضر الأنشطة المتعلقة بالمشاريع الاجتماعية والخيرية.

عام 2023، وأثناء فترة خطبتهما، رافقت الأميرة رجوة ولي العهد في زيارة لمبادرة "عبق اللون" التي تهدف إلى تعليم المكفوفين وذوي الإعاقة البصرية الرسم من خلال التعرف على الألوان عبر حاسة الشم. في عام 2024، رافقت الأميرة رجوة زوجها ولي العهد في أول زيارة عمل رسمية له إلى سنغافورة.