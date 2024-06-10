محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 78,16 %

اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، نتيجة امتحانات إتمام الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بنسبة نجاح بلغت 78,16 % على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم، و خالد يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

قال محافظ الفيوم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 64 ألفاً و978 طالب وطالبة، حضر منهم الامتحانات 64 ألفاً و183 طالب وطالبة، نجح من بينهم 50 ألفاً و166 طالب وطالبة، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 78,16 %.

وأضاف، أن نسبة النجاح بالمدارس الإعدادية المهنية بلغت 70 %، وفي مدارس التربية الخاصة "صم وضعاف السمع" 100 %، وفي مدارس النور للمكفوفين 81,5 %.

قدم محافظ الفيوم، تهنئته القلبية للطلاب الأوائل، ولجميع الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية، موجهاً مسئولي التربية والتعليم بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية بالمحافظة، وتخريج أجيال واعدة تسهم في بناء مصر المستقبل، مؤكداً أن نظام التعليم الجديد يُسهم في توسعة مدارك الطلاب والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

15 طالب حصلوا على الدرجة النهائية

وأضاف، أن عدد أوائل الشهادة الإعدادية الحاصلين على الدرجة النهائية هذا العام 15 طالب وطالبة، منهم 4 طلاب بإدارة غرب الفيوم التعليمية، وعدد 3 طلاب بإدارة شرق التعليمية، وفي إدارتي طامية وأبشواي 3 طلاب بكل إدارة، وطالببين بإدارة إطسا التعليمة، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، بسرعة تجهيز مجموعات عمل بكل إدارة تعليمية على حدة، لتلقي التظلمات تيسيراً على أولياء أمور الطلاب، وذلك اعتباراً من بعد غدٍ الأربعاء الموافق 12 يونيو ولمدة أسبوعين، تستقطع منها إجازة العيد، حرصاً على أبنائنا الطلاب وأولياء أمورهم، على أن تقوم كل إدارة تعليمية بإعلان مقار التظلمات.

فيما أوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الناجحين بالشهادة الإعدادية بمدارس التعليم الحكومي بلغ 48050 طالب وطالبة، وفي التعليم الخاص 1816 طالب وطالبة، وفي المنازل 300 طالب وطالبة بإجمالي كلي للناجحين 50166 طالب وطالبة، مضيفة أن نتيجة إدارة شرق الفيوم التعليمية بلغت نسبة النجاح بها 87,91 %، وحققت إدارة غرب الفيوم التعليمية نسبة نجاح 87,75 %، وفي إدارة سنورس التعليمية بلغت نسبة النجاح 78,08 %، وفي إدارة أبشواي التعليمية 75,38 %، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة إدارة إطسا التعليمية 72,71%، وفي إدارة يوسف الصديق التعليمية 72,63 %، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 72,20%.

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