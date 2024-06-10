تعد وصفات الدجاج من أفضل الوصفات المفضله للنظام الغذائي من أجل خسارة الوزن والوصول الي القوام الممشوق في بضع أيام ولذا ينصح بتناولها فترة الرجيم.

وتحتوي الدجاج على فوائد كثيرة أبرزها احتوائها على بالبروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، بما في ذلك الزنك والنحاس والحديد وفيتامينات ب وغيرها، والعمل على بناء الأنسجة العضلية وتقوية العضلات، الحفاظ على كثافة المعادن في العظام.

واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير صدور الدجاج بطريقة لذيذة للدايت بخطوات سهلة.

المقادير

- صدر الدجاج : كيلو ونصف

- الخل الأبيض : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : نصف كوب (حامض)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- بابريكا : ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- ثوم بودرة : ملعقة صغيرة

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- هيل : ربع ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

ضعي عصير الليمون، وزيت الزيتون، والخلّ الأبيض، في وعاء عميق، ثم أضيفي البابريكا، والملح، والفلفل الأسود، والثوم البودرة، والزنجبيل المطحون، والهيل المطحون.

اخلطي المكونات جيداً حتى تمتزج مع بعضها البعض، ثم أضيفي صدور الدجاج، وقلّبيها مع التتبيلة حتى تتغطى بالكامل.

غطي الوعاء بورق النايلون، وضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتشرب الدجاج التتبيلة.

سخني مقلاة غير لاصقة على نار متوسطة، ثم ضعي صدور الدجاج، وقلبيها من وقت إلى آخر حتى تنضج من كلا الجهتين.

ضعي صدور الدجاج في طبق التقديم، وقدميها ساخنة.