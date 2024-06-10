المركزي لمتبقيات المبيدات يطلق برنامجًا تدريبيًا في نظام إدارة الجودة بمعامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو

أطلق المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص (نظام إدارة الجودة في معامل الاختبار طبقاً لمواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017)، تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت اشراف الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

تبادل الخبرات

وقالت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل، ان ذلك يأتي في إطار نقل وتبادل الخبرات مع القطاعين الحكومي والخاص والجامعات والجهات البحثية في مجال نظم إدارة الجودة وفي إطار خطة مركز التدريب التابع للمعمل، لافتة الى أنه من المقرر أن يستمر هذا البرنامج لمدة 3 أيام على التوالي بإجمالي 18 ساعة تدريب عملي ونظري.

واضافت عبداللاه ان البرنامج يشتمل على عدة موضوعات هامة منها المعايير الدولية لاعتماد معامل الاختبار وهيئات الاعتراف الدولي، أهمية مواصفة الأيزو ISO/IEC 17025:2017 ومتطلبات الاعتماد، متطلبات الإدارة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017 ، المتطلبات الفنية طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:2017، إجراءات الاعتماد وأساليب التقييم، الوثائق المطلوبة طبقاً للأيزو ISO/IEC 17025:201.

بيوت الخبرة

وأكدت مدير المعمل أن هذا البرنامج موجه إلى مديري الجودة بالمعامل التابعة للمصانع وشركات المياه والمراكز البحثية، حيث يعتبر ضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتعددة التي يقدمها المعمل للعاملين في قطاع سلامة الأغذية كون المعمل أحد أكبر بيوت الخبرة في هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، مشيرة الى أن المعمل يهدف دائما إلى نقل الخبرات للعاملين في هذا المجال من خلال هذه البرامج وهو أحد أدوار المعمل المجتمعية، حيث يضم المعمل العديد من الخبراء المتخصصين في مجالات سلامة الأغذية بما يساهم في تقديم هذه البرامج بكفاءة كبيرة.