طرح اللحم الكندوز الطازج بـ٢٨٥ جنيهًا للكيلو والبلدى ٣٣٥ جنيهًا والضأن البلدى ٣٦٠ جنيهًا

فى المجمعات الاستهلاكية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعداد الوزارة لعيد الأضحى المبارك. تم التعاقد على ما يقرب من 30 ألف رأس من الماشية الحية، وسيتم التوزيع عبر 1350 مجمعًا استهلاكيًا وستشهد زيادة معدلات الضخ اليومية بمعدل 50% عن المعدل الطبيعي.

وأكد أحمد كمال معاون وزير التموين لشئون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، خلال جولة تفقدية على منفذ أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن الـ30 ألف رأس من الماشية الحية وطازجة ومبردة، تتنوع ما بين أغنام، وأبقار، وضأن مبرد.

وقال كمال إنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازجة، كذلك الضأن المجمد بسعر 335 جنيهًا للكيلو، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيهًا للكيلو، لافتَا إلي أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلي 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد.

وأضاف كمال، أنه تم أيضَا بالتوازي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية أيضا بكميات كبيرة، إذ سيتم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز إضافة لتكثيف طرح السلع التموينية لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية.

وأوضح كمال، أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة أيضا لإمداد المنافذ التموينية باستمرار.

وتابع هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحال البقالة للطمأنة والتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية.

من جهتها أكدت هالة غريب مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أنه يتم تسيير 25 حملة رقابية تجوب انحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة طوال أيام الأسبوع لضبط أي مخالفات في الأسواق، لافتة إلى أنه تم عمل غرفة عمليات مركزية في المديرية لمتابعة حالة الأسواق أولا بأول، للتأكد من وصول كافة السلع للمواطنين دون حدوث أي عمليات احتكار.

وقالت مديرة مديرية وزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أنه يتم ضخ من 120 إلي 150 طنًا يوميًا من اللحوم بمنافذ محافظة الجيزة فقط.

بينما قال شريف حسن مستشار القطاعات البيعية بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، إنه يتم يوميًا ضخ من 110 لـ 120 عجل في عدد 127 مجمعًا استهلاكيًا تابعًا للشركة في القاهرة الكبرى (القاهرة ـ الجيزة ـ القليوبية)، موضحًا أن إجمالي عدد الفروع التابعة للشركة يبلغ 304 فروع في إقليم القاهرة الكبري.

وفي هذا السياق، أوضح محمد كمال مدير فرع أحمد عرابي التابع لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، أن معدل الضخ اليومي من اللحوم الطازجة والمبردة يتراوح من 1.5 طن إلى 2 طن، مشيرًا إلى أن المستهلك من حقه الحصول على أي كميات من اللحوم.