الدقهلية تستعرض مشروع تحديث المخطط الإستراتيجي لـ27 قرية بمركز بلقاس

استقبل الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم المهندس ممدوح عبد الحليم حسين رئيس المركز الاقليمي لتخطيط وتنمية اقليم الدلتا بالهيئة العامة للتخطيط العمراني يرافقه الدكتور احمد القاضي استشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس مصطفي احمد البخ منسق المشروع.

وترأس "مختار" الاجتماع التمهيدي الموسع بمشاركة وفد الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستشاري الهيئة حيث استعرض "مختار" خلال الاجتماع مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لعدد (27)قرية بمركز بلقاس في اطار مشروع تحديث المخططات الاستراتيجية لقري الجمهورية.

وأكد "مختار"علي ضرورة الحصر والتدقيق والاستدلال عن التجمعات العمرانية بنطاق المحافظة مع الوضع في الاعتبار قري وتوابع ال(5) مراكز التي تم اختيارها ضمن مشروعات حياة كريمة في مرحلتها الثانية بالدقهلية وتشمل قري مراكز ميت غمر وأجا والسنبلاوين والمنزلة وايضا ماهو متبقي من قري مركز بلقاس لدخول المركز بالكامل ضمن مشروعات حياة كريمة..

وأشار "مختار" الي ان هناك جهود مستمرة لإنهاء المخططات الاستراتيجية والتفصيلية لمدن وقري المحافظة بالتعاون المثمر مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ووجه "مختار" لاهمية التنسيق الكامل من خلال ادارة التخطيط العمراني بالمحافظة والسادة رؤساء الواحدات المحلية وجميع الادارات المختصه برئاسة للعمل علي تذليل العقبات وتوفير كل التيسيرات والبيانات والمعلومات الاساسية لتنفيذ هذا المشروع الهام بنطاق محافظة الدقهلية لتلبية احتياجات المواطنين.

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض جهود الهيئة العامة للتخطيط العمراني بشأن الاحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية بالدقهلية حيث تم التعريف بأهداف المشروع بنطاق قري بلقاس واهميته ومنهجية العمل ومراحله والاطراف المشاركة من شركاء التنمية في تنفيذ المشروع وتم توضيح مراحل اعداد المشروع وتحديد اسماء الشركاء من كافة الجهات التنفيذية كما تم توضيح مراحل التنفيذ وما يتعلق بالبرنامج الزمني لكل مرحلة والمدد الرئيسية لجمع البيانات والمراجعات من كافة الجهات من الجهات المعنية واعداد المقترح الكامل لتحديث المخطط الاستراتيجي للقري المستهدفة، وتقرر خلال الاجتماع متابعة وتدقيق اعمال مجموعات العمل التي تم تشكيلها للشراكة بين الهيئة والمحافظة لتنفيذ المشروع تحقيقا لمطالب واحتياجات المواطنين بالقري والتوابع المستهدفة..

وقد حضر اللقاء المهندسة مها صبري مدير عام ادارة التخطيط العمراني والدكتور عمرو عبد العاطي رئيس مركز ومدينة بلقاس والدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة والمهندسه ريهام احمد مدير المكتب الفني بالمحافظة والمهندسه علياء عبد الباسط بادارة التخطيط العمراني بالمحافظة والمهندسه ايمان حسين مدير عام التخطيط والمتابعة والسادة رؤساء القري المستهدفة بمركز بلقاس ومسئولي التخطيط العمراني بها.