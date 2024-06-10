طالب ثانوية عامة يخلص من حياته شنقًا بالمنيا

أمرت النيابة العامة بمركز بنى مزار، شمال المنيا، صباح اليوم الإثنين، بتصريح دفن جثة طالب ثانوى عام، يقيم بقرية اشروبة، إحدى قرى مركز ومدينة بني مزار شمال محافظة المنيا، تخلص من حياته شنقا.

حيث قام بنصب مشنقة لنفسه داخل غرفته ، قبل ساعات من دخول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة 2024، لمروره باضطرابات نفسية، وكانت البداية، عندما تلقي اللواء محمد مصطفي ضبش، مدير أمن المنيا، إخطارا من المقدم أحمد سامى رئيس مباحث المركز، بالعثور على جثة طالب داخل غرفته بمنزلة في إحدى قرى مركز بنى مزار، انتقلت سيارات الإسعاف والشرطة إلى موقع البلاغ، وتبين العثور على جثة ( م، خ،.، 19 سنة)، طالب بالصف الثالث الثانوي، مشنوقا، عقب قيامه بنصب مشنقة لنفسه، لمرور باضطرابات نفسية.

وتم إخطار النيابة العامة بمركز بني مزار، والتي انتقلت إلى موقع البلاغ لمناظرة الجثمان، وقررت نقله إلى مشرحة مستشفي المنيا العام، لعرض على الطب الشرعى لإعداد تقرير الصفة التشريحية، وجرت التحريات الأولية لمباحث المركز بقيادة المقدم أحمد سامى ومعاونه الرائد محمود ندا، بالتحرى عن الواقعة، وسماع أقوال أسرة الطالب، وتبيت التحريات الأولية بعدم وجود شبهه جنائية فى الوفاة.

جديرا بالذكر، أن الدولة تعمل على تقديم الدعم للمرضى النفسيين، من خلال أكثر من جهة خط ساخن، لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقى الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم، كما تحذر دار الإفتاء من مخاطر وإثم الانتحار.

وفي سياق متصل، وخلال امتحانات اليوم الأول لطلاب الثانوية العامة في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، أصيب ملاحظ لجنة خلال مراقبة امتحانات اليوم الأول وداخل إحدي لجان مدينة المنيا الجديدة بهبوط حاد، أثناء تأدية عمله، وتم نقله لمستشفي الصدر والقلب الجامعي.

وكان حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، قد أعلن أن اليوم الأول الإثنين، من أداء امتحان مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب الثانوية العامة بالمنيا، قد انتهى دون تلقي غرفة عمليات المديرية أي شكاوي من الطلاب أو أولياء أمورهم.

وقد أدى اليوم 37 ألفا و432 طالبًا وطالبة بشهادة الثانوية العامة امتحاناتهم بمحافظة المنيا، في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية حيث تم تخصيص 100 لجنة على مستوى جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، وأعلن حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا رفع درجة الاستعداد القصوى؛ استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بمختلف الإدارات التعليمية بالتنسيق بين كل الجهات والأجهزة المعنية.