حضري كوكيز خروف عيد الأضحي في المنزل

تفضل الأمهات تحضير أغلب الحلويات في المنزل أحتفالًا بقدوم عيد الأضحى المبارك ولكي تسعد أفراد أسرتها وتوفر في ميزانيتها.

ويحتل الكوكيز من أفضل الحلويات المفضله للصغار لتعدد أشكاله ولأختلاف أطعمته وهذا ما يدفع الأمهات الي تحضير في هذة الأيام، واليكم الوصفة بخطوات سهلة لكي تحضيرها في المنزل بشكل بسيط.

- مقادير الكوكيز :

دقيق : 350 غراماً

سكر البودرة : 125 غراماً

الزبدة : 200 غم (ليّنة)

البيض : 1 حبة

ملح : رشّة

الفانيليا : ملعقة صغيرة

قشرة ليمون : ربع ملعقة صغيرة (مبشورة)

- مقادير عجينة السكر :

سكر البودرة : 3 اكواب

النشاء : نصف كوب

شراب الذرة : نصف كوب

خلاصة اللوز : ملعقة صغيرة (أو ماء الورد)

ملون الطعام : بضع قطرات (أسود)

طريقة التحضير

لتحضير الكوكيز: في وعاء، ضعي السكر والزبدة والبيضة والفانيليا والملح وقشر الليمون الحامض المبشور.

اخلطي المكونات مع بعضها.

أضيفي الدقيق تدريجياً واعجني بيديك حتى تتماسك العجينة جيداً.

مدّي العجينة على سطح صلب وقطّعيها بواسطة قطّاعة دائريّة.

صفّي قطع الكوكيز على صينية وأدخليها إلى فرن محمّى حتى تنضج وتصبح ذهبيّة اللون.

لتحضير عجينة السكر: في وعاء، انخلي السكر والنشاء جيداً.

اخلطي المقادير الجافة وأضيفي شراب الذرة وخلاصة اللوز.

اعجني المكونات جيداً حتى تتماسك العجينة (إدهني يديك بقليل من الزبدة واعجني جيداً للحصول على لون أبيض ناصع).

خذي كمية صغيرة من العجينة ولوّنيها بملوّن الطعام الأسود.

كيفية تشكيل الخروف: إفردي عجينة السكر التي باللون الأبيض على ورق زبدة وقطّعيها بواسطة قطاعة دائرية.

ضعي العجينة على الكوكيز.

بواسطة القشّة، إصنعي دوائر صغيرة على العجينة مع مراعاة رفع القشة بسرعة عن العجينة حتى تعطي الشكل الموجود في الصورة.

افردي العجينة السوداء وقطّعيها بأيّ أداة دائرية صغيرة.

بواسطة السكين، أفصلي أطراف العجينة للحصول على شكل أذان الخروف.

بواسطة عود خشبيّ صغير، اعملي الأنف.

لعمل العيون: كوّري قطع صغيرة جداً من العجينة البيضاء وأخرى أصغر باللون الأسود وضعيها على الخروف.