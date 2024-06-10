تعليم الإسكندرية يشكل لجنة قانونية لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي

أصدر الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الاثنينة، أمرًا إداريًّـا بتشكيل لجنة قانونية مكونة من ( الشئون القانونية والحوكمة والمراجعة الداخلية والمتابعة وتقويم الأداء ) ؛ وذلك لسرعة البت في القضايا المتعلقة بالفساد المالي والإداري والأخلاقي في غضون أسبوع بالمدارس والإدارات التعليمية وديوان المديرية في ضوء القوانين واللوائح المنظمة . يأتي ذلك

في إطار الاستراتيجية العامة للدولة المصرية بضرورة تقديم خدمات متميزة للمواطنين وعلى قدر عالٍ من الكفاءة والفاعلية من خلال الجهاز الإداري للدولة وتحقيق العدالة الناجزة وإنفاذ القانون بما يتفق مع الرؤية الوطنية لتحقيق رؤية مصر 2030 .

وأكَّد مدير المديرية أن تشكيل اللجنة يأتي في إطار تعزيز قيم النزاهة والشفافية ؛ وذلك ضمانًا لحسن إدارة الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ، ووضع ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بالمشاركة مع غيرها من الهيئات والأجهزة المعنية ، وذلك على النحو الذي يحدده القانون ، وتهدف إلى تطوير جهاز الإدارة بتعليم الإسكندرية ليكون كُفئًا وفعّالًا، وكذلك تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية ، وتفعيل آليات الشفافية ومحاربة الفساد بشتى أشكاله .

وفي سياق اخر في ضوء توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي والسيد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بطلاب التعليم الفني وتوفير فرص تدريبية لطلاب مدارس التعليم المزدوج .

عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم اليوم الأحد الموافق 9 من يونيو 2024 اجتماعًـا بحضور أمل حسان مدير عام التعليم الفني مع علي أحمد عبد الحافظ مدير جمعية النهضة بالوحده الفرعية لاتحاد للصناعات المصرية بالإسكندرية وحسين الأسيوطي مشرف أول تدريب ومدير فرع برج العرب بالوحدة ، وتناول مدير المديرية الوضع الراهن والخطط المستقبلية لتقديم فرص تدريبية جادة للطلبة الجدد للعام الدراسي الجديد بالتعليم المزدوج على أن تراعي البعد الجغرافي وتطبيق معايير التدريب المنوط بها قانونًـا وطبقًا للوائح ، وكذلك مناقشة الاستعداد لتقديم الطلبة وفق تنسيق التعليم الفني والإجراءات اللازم اتخاذها، كما ناقش مدير المديرية التحديات التي قد تواجه التعليم المزدوج والبناء علي الإيجابيات وتعزيزها في المرحلة القادمة وتدعيمها .

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