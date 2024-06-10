خبير علاقات دولية: العدوان الإسرائيلي على غزة همجي لم يحدث في التاريخ

تحدث أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، عن مؤتمر غزة الدولي المقرر عقده خلال الفترة الحالية، موضحًا أن هذا يأتي ضمن استجابة إنسانية طارئة بدعوة من مصر والأردن، مشددًا على أنه يعكس الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية والمملكة الأردنية في دعم الشعب الفلسطيني وتخفيف المعاناة الإنسانية في ظل عدوان غير مسبوق.

وأوضح “أحمد”، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “هذا الصباح”، المُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، من تقديم الإعلامين باسم طبانة ومروة فهمي، العدوان الإسرائيلي مستمر باستخدام كل أسلحة الدمار الشامل والتجويع بمنع الغذاء والدواء والكهرباء.



وأشار إلى أن مصر قدمت أكثر من 77% من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة كما شكّل معبر رفح شريان الحياة الأساسي لهم، موضحًا أن مصر استقبلت آلاف الفسلطينيين من الجرحى للعلاج داخل المستشفيات، منوهًا بأن الدور الأردني كبير تجاه القضية حيث إنّها أول دولة استقطت المساعدات الإنسانية على شمال قطاع غزة.

وتابع: “هذا المؤتمر يعكس الدور الكبير الإنساني لكلا البلدين، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية وحشد الدعم الدولي”، مؤكدا أن هذا المؤتمر الدولي، يأتي في توقيت مهم في ظل الأوضاع الكارثية التي يعاني منها القطاع.

