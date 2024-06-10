فودة: لا شكوى لطلاب الثانوية اليوم من الامتحانات في جنوب سيناء

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء :" أنه لا توجد شكوي واحدة من طلاب الثانوية العامة اليوم من الامتحان " مشيرا إلي أن لجان الثانوية العامة بجنوب سيناء دائما هادئة وأوضح فودة أنه مطمئن لمتابعة مسئولي التعليم والأجهزة الأمنية لبدء ماراثون الثانوية العامة بجنوب سيناء.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الإثنين، لجان الامتحانات في أول أيام انطلاق ماراثون الدور الأول لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 – 2024، والتي تستمر حتى 20 يوليو المقبل، داخل 8 لجان رئيسية تضم 1128 طالبًا في 8 إدارات تعليمية .

وتابع المحافظ لجان مدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، بحضور اللواء أحمد الاسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، ومحمد عقل، وكيل وزارة التربية والعليم، وعلي حماده، رئيس مدينة طور سيناء.

واطمأن على توفير كافة الإمكانيات والإجراءات التأمينية ووسائل الراحة للطلاب والمراقبين من المبردات والمراوح وغير ذلك من الإمكانيات اللوجستية، إضافة إلى متابعة آلية تسلم أوراق الأسئلة والإجابة وتوزيعها على الطلاب.

وأشاد المحافظ بهدوء وانتظام اللجان، وحرص المسئولين عن اللجنة على توفير كافة سبل الراحة للطلاب، مؤكدا أن الطلاب أكدوا سهولة الامتحان، ولا يوجد شكاوى داخل اللجان.

وأكد على ضرورة التعاون المستمر بين رؤساء المدن وكافة الجهات المعنية لتأمين اللجان وتوفير كافة الإمكانيات على مدار فترة الامتحانات، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أي عقبات، وعدم السماح بوجود أي إشغالات في المحيط الخارجي للجان.

ومن جانبه، أكد محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه جرى توفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان، ومنع دخول التليفونات وأي وسائل تساعد على الغش، مؤكدا أن إدارة طور سيناء التعليمية تضم لجنتين، إحداهما بمدرسة الزهور الثانوية بنات، والثانية بمدرسة الأمل الرسمية للغات .

وأوضح وكيل الوزارة، أن جميع اللجان استقبلت الطلاب وسط إجراءات تفتيشية مشددة، وجرى توزيع الأسئلة في الموعد المحدد بجميع اللجان، ويتم متابعة سير وانتظام اللجان من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية اول بأول.

ويؤدى 1128 طالب وطالبة اليوم، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية داخل 8 لجان على مستوى المحافظة، ونظمت الأجهزة الأمنية عملية دخول الطلاب للجان، وتفتيشهم بالعصا الالكترونية خلال المرور بالممرات الخاصة بدخول اللجان.