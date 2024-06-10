الإثنين 10 يونيو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

باكستان : مقتل 7 من رجال الأمن إثر انفجار عبوة ناسفة شمال غربي البلاد

باكستان
باكستان

 

أفاد مسئولون في الحكومة الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن ما لا يقل عن سبعة من مسؤولي الأمن، من بينهم نقيب في الجيش، لقوا حتفهم بعد أن استهدفت عبوة ناسفة مركبتهم في منطقة "لاكي مروات" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان.

txt

تشكيل المنتخب السعودي المتوقع ضد باكستان اليوم في تصفيات كأس العالم

txt

تشكيل منتخب السعودية المتوقع لمواجهة باكستان الليلة

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن مسئولين قولهم: إن "السيارة كانت في طريقها إلى منطقة كايشي كامار عندما تعرضت لهجوم بالقرب من قرية سلطانخيل، وهي منطقة متاخمة لمنطقة ميانوالي".

وذكر الجناح الإعلامي للجيش أن "عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة لاكي مروات، ويجرى حاليا عملية تطهير للمنطقة للقضاء على أي مسلحين متواجدين في المنطقة وسيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع إلى العدالة"، مضيفًا أن "قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب".

في الوقت نفسه، أدان حاكم خيبر بختونخوا فيصل كريم كوندي، بشدة الهجوم على قوات الأمن في منطقة "شهاب خيل" في منطقة "لاكي مروات".

وفي حادث منفصل، صدت الشرطة في منطقة "باجور" هجوما شنه مسلحون خلال الليل على موقعها، وفقا لبيان رسمي صدر يوم أمس /الأحد/. 

وأضافت الشرطة أن مجموعة من المسلحين هاجمت موقعًا للشرطة في منطقة "مياجانو" بأسلحة متعددة، مشيرة إلى أن المسلحين استخدموا أيضًا قاذفات صواريخ وأسلحة أخرى لاستهداف الموقع.

مواد متعلقة

مطار العريش الدولي يستقبل 3 طائرات من باكستان والإمارات لصالح قطاع غزة

مطار العريش يستقبل طائرة مساعدات من باكستان لصالح الفلسطينيين بغزة

سفير باكستان: منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة يزيد الضغط السياسي على الولايات المتحدة

مقتل وإصابة 8 أشخاص برصاص مسلحين في باكستان

مقتل 3 مسلحين في عملية أمنية للقوات الباكستانية بإقليم خيبر بختونخوا شمال غرب باكستان

مرصد الأزهر: ارتفاع عدد التنظيمات الإرهابية المحظورة في باكستان إلى 79

الرئيس الإيراني يزور باكستان لبحث توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين
الجريدة الورقية