باكستان : مقتل 7 من رجال الأمن إثر انفجار عبوة ناسفة شمال غربي البلاد

أفاد مسئولون في الحكومة الباكستانية، اليوم الإثنين، بأن ما لا يقل عن سبعة من مسؤولي الأمن، من بينهم نقيب في الجيش، لقوا حتفهم بعد أن استهدفت عبوة ناسفة مركبتهم في منطقة "لاكي مروات" في إقليم "خيبر بختونخوا" شمال غرب باكستان.

ونقلت صحيفة (دون) الباكستانية عن مسئولين قولهم: إن "السيارة كانت في طريقها إلى منطقة كايشي كامار عندما تعرضت لهجوم بالقرب من قرية سلطانخيل، وهي منطقة متاخمة لمنطقة ميانوالي".

وذكر الجناح الإعلامي للجيش أن "عبوة ناسفة استهدفت سيارة تابعة لقوات الأمن في منطقة لاكي مروات، ويجرى حاليا عملية تطهير للمنطقة للقضاء على أي مسلحين متواجدين في المنطقة وسيتم تقديم مرتكبي هذا العمل الشنيع إلى العدالة"، مضيفًا أن "قوات الأمن عازمة على القضاء على خطر الإرهاب".

في الوقت نفسه، أدان حاكم خيبر بختونخوا فيصل كريم كوندي، بشدة الهجوم على قوات الأمن في منطقة "شهاب خيل" في منطقة "لاكي مروات".

وفي حادث منفصل، صدت الشرطة في منطقة "باجور" هجوما شنه مسلحون خلال الليل على موقعها، وفقا لبيان رسمي صدر يوم أمس /الأحد/.

وأضافت الشرطة أن مجموعة من المسلحين هاجمت موقعًا للشرطة في منطقة "مياجانو" بأسلحة متعددة، مشيرة إلى أن المسلحين استخدموا أيضًا قاذفات صواريخ وأسلحة أخرى لاستهداف الموقع.