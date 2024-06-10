رئيس بحوث الصحراء: محافظة سيناء على رأس أولويات البحوث العلمية

تحرص وزارة الزراعة على اختيار تراكيب محصولية تناسب المواد المائية والأرضية لتلبية احتياجات مستلزمات الأعلاف فى المناطق التى تعانى من محدودية الموارد المائية.

ومن جانبه، قال الدكتورحسام شوق رئيس مركز بحوث الصحراء، إن هذه التكليفات تنفيذا لخطة وزارة الزراعة وفى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة مصر ٢٠٣٠ وضمن خطة المركز التى تعتمد على الجانب التطبيقى للبحوث العلمية، مؤكداً على أن محافظة سيناء تأتى على رأس أولويات البحوث العلمية فى مركز بحوث الصحراء نظرا لأنها تحتل أهمية كبرى فى خطة الدولة للتنمية الشاملة .

قوافل إرشادية

وأوضح شوقى، إنه تنفيذا لهذه الخطة قامت محطة بحوث شمال سيناء "الشيخ زويد" التابعة للمركز بعمل قوافل إرشادية بمنطقتين قرية التومه وقرية ابو العراج بالشيخ زويد بحضور كلا من صالح محمد عبد الرحمن-رئيس مجلس ومدينة الشيخ زويد، والمهندس جمال الدع مدير مديرية الزراعة بمحافظة شمال سيناء، والمهندس جمعة عبد ربه مدير الإدارة الزراعية بالشيخ زويد، وابراهيم عبد الله، رئيس قرية التومة والاستاذحسين اسبيتان رئيس قرية ابو العراج لتعريف مزارعى المنطقة ببعض المحاصيل العلفية المتميزة المقاومة للاجتهادات البيئية كنبات البونيكام وتعريفهم بأهم الأصناف مثل (موسباسا، تنزانى) الذى يسمى مارد الاعلاف الخضراء وذلك نظرا لأنه يعد بديل للبرسيم الحجازى وأقل منه من ناحية الاحتياجات المائية ومن النباتات المعمرة ذات القيمة الاقتصادية العالية كأحد أفضل الاعلاف.

وذكر المهندس محمد رضا رئيس محطة الشيخ زويد أنه تم عمل عدد ٣٥ حقل ارشادى تعليمى بهذه المناطق وتوزيع التقاوى على المزارعين بالمجان لتشجعهم على زراعته كما تم توزيع عدد ٣ الآف شتلة اكاسيا التى تعد مصدر حماية وغذاء للعديد من الكائنات الحية وذلك من خلال دور المحطة الإرشادى والتنموى فى شمال سيناء .

واكد شوقى أن المركز يسعى من خلال المحطات البحثية لتقديم الدعم للمزارعين سواء إرشادية أو فنيا أو عينيا من خلال خبراء مركز بحوث الصحراء والمتخصصين فى مجال الزراعات الصحراوية.

مستلزمات الأعلاف

يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى السيد القصير بإختيار تراكيب محصولية تناسب المواد المائية والأرضية لتلبية احتياجات مستلزمات الاعلاف فى المناطق التى تعانى من محدودية الموارد المائية، وتكليفات الدكتورحسام شوق ىرئيس مركز بحوث الصحراء، والدكتورمحمد عزت نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية قامت محطة بحوث شمال سيناء (الشيخ زويد) التابعة للمركز بعمل قوافل إرشادية لاستعراض أصناف المحاصيل العلفية لتعظيم الإنتاجية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة فى الأراضى الصحراوية .