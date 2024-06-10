ضبط 2000 لتر زيت خام بدون بيانات بأسواق البحيرة

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، حملات مكثفة علي أسواق المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وبإشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية ، والتي أسفرت عن ضبط 10 شكائر دقيق بلدى باجمالى 500 كجم ،و280 كيس مكرونة مدعمه تم تجميعهم للبيع بالسوق السوداء ،و12 كجم أسماك مجمدة ،وكمية من الفراخ المتبلة والأسماك المدخنة غير صالحة للإستهلاك الآدمي بمركز بدر .

وبحملة مماثلة بمركز شبراخيت تم ضبط 100 كجم لحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية ،و 110 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية ،كما تم تحرير محضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ،كما تم تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و15 محضر لعدم حمل شهادات. صحية .

و بمركزى كوم حمادة وإيتاى البارود تم ضبط 46 كجم أسماك مجمدة ، و40 كجم لحوم مفرومه ،و38 كجم كبدة ،و45 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، بالاضافة لضبط مصنع تعبئة وتصنيع زيوت محركات يدار بدون ترخيص وبه 2000 لتر زيت خام بدون بيانات ،و105 جركن زيت تشغيل سعة 20 لتر ، و80 كرتونة زيت تشغيل بكل كرتونة 40 جركن سعة الجركن 4 لتر، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

كما تمكنت إدارة تموين الرحمانية من ضبط 6 كجم لانشون منتهي الصلاحية، كما تم تحرير 11 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و4 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ياتي ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة ،وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب المحافظ ، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.