صحة الإسكندرية تعقد اليوم العلمى لزمالة الطوارىء

عقدت ادارة الزمالة بالإسكندرية اليوم العلمي لزمالة الطوارىء وذلك تحت إشراف المجلس العلمي لقسم الطوارئ بالزمالة المركزية بقاعة التدريب بمستشفى جمال عبد الناصر في ضيافة الدكتورة شاهيناز مصطفى مديرة المستشفى، طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وفي إطار الحرص على تحقيق أعلى مستوى من التدريب الطبي و المهني، وتحت إشراف الدكتور حسام حسني الأمين العام للتخصصات الصحية والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية و بالمتابعة والتنسيق مع الدكتورة چيهان الخولي رئيس المجلس العلمي لتخصص الطوارئ، وبمشاركة متميزة لعدد من مدربي الزمالة بالإسكندرية ومن المجلس العلمى ، الدكتورة وسام عبد العزيز عضو المجلس العلمى والدكتور أحمد شكم مدرب الطوارىء بمستشفى العامرية ، والدكتورة مارى كريستين نبيل والدكتور وائل قاسم مدربى الطوارىء بمستشفى شرق المدينة ، والدكتورة هيام عبد المتعال مدرب الطوارىء بجمال عبد الناصر

وذلك بحضور وفد من ادارة المدربين والمتدربين بالزمالة المركزية لمتابعة سير العمل

وقد أشارت الدكتورة شيماء صبري منسق الزمالة بالمحافظة إلى ان اليوم العلمى للطوارىء يعتبر الاول من نوعه الذى يقام بالمحافظة ويستهدف الوصول لأكبر عدد من المتدربين لتحقيق الاستفادة المرجوة وتقدمت بالشكر لجميع الحضور والمنسقين وأعضاء اللجنة الفرعية.



وفي سياق أخر، طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان بتفعيل خدمات جديدة بالمستشفيات لتلبية احتياجات المرضى وتحت رعاية الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية وتحت إشراف الدكتور أحمد فؤاد مدير عام الطب العلاجي و الدكتورة فاطمة رجب مدير إدارة ذوي الهمم.

قام فريق التطوير بمستشفى الرمد العام بالإسكندرية تحت قيادة الدكتور أحمد خطاب ، مدير المستشفى، بإنشاء وتجهيز وتشغيل عيادة المعينات البصرية والتأهيل البصري Visual Aids & Rehabilitation Clinic بوحدة الليزر بالمستشفى

والتي تستهدف خدمة المرضى متحدي إعاقة ضعف الإبصار الغير قابلة للعلاج أو النظارات أو العمليات و ذلك بواسطة فريق متخصص في هذا المجال ومجهزة بالأجهزة المتخصصة والعدسات ومختلف الأدوات التي تحتاجها جميع الحالات.

وجدير بالذكر ان تلك العيادة هي الوحيدة من نوعها على مستوى محافظة الإسكندرية التي تقدم تلك الخدمة المتميزة الهامة بين جميع المستشفيات الحكومية، ومن المتوقع أن تمتد خدماتها لتشمل خدمة المواطنين بمحافظات البحيرة ومطروح وكفر الشيخ حيث يندر وجود تقديم خدمات مماثلة.