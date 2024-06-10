محافظ الغربية يتابع مشروعات الرصف والتطوير بزفتى والسنطة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ان المحافظة تسير بخطى ثابتة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإنشاء المشروعات الخدمية ورفع كفاءة الشوارع وفتح المحاور المرورية الجديدة بمدن المحافظة لإيجاد السيولة المرورية والحفاظ على الوجه الجمالي والحضاري، وإحداث نقلة حضارية لشوارع المحافظة أمام مواطنيها وزائريها، جاء ذلك خلال الجولة الصباحية التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات الرصف والتطوير بالسنطة وزفتي .

بدأت الجولة بمركز ومدينة السنطة قلعة زراعة العنب وصناعة الزبيب والتي تشهد أعمال رصف وتطوير في شوارع حيوية هامة ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية .

وتفقد المحافظ أعمال الرصف الجارية بشارع بورسعيد وشارع الجيش بطول 900 متر وعرض 7 متر طول لكلا من الشارعين، فضلا عن تفقد أعمال الرصف الجارية بشارع الجمهورية بدايةً من طريق زفتى طنطا وحتى النافورة بطول ١,١ كيلو وعرض ١٠ أمتار.

كما تفقد المحافظ الاعمال لجارية في مستشفى السنطة المركزي الجديد والذي يجرى إنشائه على مساحة 4900 م2 ليضم 223 سريرا داخل أقسام «العيادات الخارجية، والطوارئ، والأشعة، والغسيل الكلوي، والعلاج الطبيعي، وغرف عمليات، معامل، وإقامة مرضى عناية مركزة نساء وتوليد، وأطفال، وغرف عزل»، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 88%.

وانتقل المحافظ بعد ذلك لزفتى فقام بمتابعة أعمال الرصف الجارية بطريق نهطاي الضبابشة بطول 600 متر وعرض 12 مترا، بتكلفة 5 ملايين و300 ألف جنيه.

و بعد ذلك قام المحافظ بمتابعة الاعمال الجارية في انشاء رصيف انترلوك وبلدورات امام وحدة طب الاسرة بنهطاي بطول 110 متر وعرض 12 متر للحفاظ على المظهر الجمالي و الحضاري لقرية نهطاي النموذجية ، كما يتم إقامة أماكن انتظار للسيارات امام الوحدة منعا للتكدس المروري.

كما تابع المحافظ خلال الجولة أعمال ترميم وتطوير وصلة بامتداد طريق سكة طنطا بزفتى، بطول 190 مترا وعرض 10 أمتار من بزينة غراب، مرورا بالبنك الأهلي حتى شارع الجيش بمدينة زفتى .

واختتم المحافظ الجولة يمتابعة أعمال تطوير الجزيرة الوسطى من شارع الجيش القبلي تقاطع أبو الحسايب حتى فطاطري الحسيني بعد مدرسة الصنايع لتكون متنفسًا حضاريا لأهالي زفتى، من أجل إضفاء لمسة جمالية على الشوارع بالإضافة الى انشاء أماكن تصلح ساحات انتظار للسيارات بأسلوب حضاري لمواجهة التكدس المرورى بزفتى