حالة ترقب وخوف لأولياء الأمور أمام لجان الإمتحانات بقنا

يعيش أولياء أمور طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة قنا، فى هذه اللحظات، حالة من الخوف والترقب أمام اللجان الامتحانية بالمحافظة، وذلك فى أول أيام من انطلاق امتحانات الثانوية العامة لعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

فقد بدء أولياء الأمور منذ ساعات الصباح الأولى بالتوافد أمام اللجان الامتحانية بصحبة أبنائهم الطلاب، فى محاولة منهم للإطمئنان على أبنائهم فى امتحانات الثانوية العامة، وسط حالة من الخوف وقلق سيطرت على وجوه أولياء الأمور .

وكان طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة قنا، قد ادو اليوم الاثنين، امتحان مادة التربية الدينية، كاولى مواد امتحانات الثانوية العامة بقنا، لعام ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، وذلك ضمن المواد التى تحسب خارج المجموع.

حيث بدأت اللجان الامتحانية فتح أبوابها فى تمام الساعة التاسعة صباحاً، وتستمر حتى الساعة ١٢ ونصف، وسط فرض حرم أمن ونصب خيام أمام اللجان الامتحانية.

ويؤدى نحو ١٧ الف ٢٥٧طالب وطالبة يؤدون امتحانات مادتى التربية الدينية فى الفترة الأولى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة العاشرة والنصف، والتربية الوطنية فى الفترة الثانية من الساعة ١١ صباحاً وحتى الساعة ١٢ ونصف، ب ٤٥ لجنة على مستوى محافظة قنا.

وكان الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، قد أعلن، أن المديرية أنهت استعدادتها الخاصة بأمتحانات الثانوية العامة، والتي تبدأ يوم الإثنين الموافق 10 يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه سيجري تطبيق أقصى درجات الحماية والوقاية للطلاب قبل وأثناء وبعد الامتحانات بما يضمن سير الإمتحانات بسهولة ويسر مع اتخاذ كافة الإجراءات التى توفر المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين وكافة العاملين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات .

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة بقنا هذا العام 17257 طالب وطالبة موزعين على 45 لجنة حيث يؤدى الإمتحانات 11742 طالب وطالبة بشعبة علمى علوم ، و 1331 طالب وطالبة بشعبة علمى رياضة ، و 4184 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية.