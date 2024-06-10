وزير التربية والتعليم يُشيد بدور محافظ الشرقية في تنظيم إمتحانات الثانوية العامة

أطمأن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، من الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على إنتظام سير إمتحانات اليوم الأول لشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024 م، والتي إنطلقت صباح اليوم الاثنين في مادتي التربة الدينية والتربية الوطنية، وتستمر حتي يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 م في مادة الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا)، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمقر غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية التربية والتعليم، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم وأعضاء الغرفة من ممثلي (مديرية الأمن، الصحة، الإسعاف).

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن تواجد المحافظ داخل غرفة العمليات المركزية بالديوان العام يؤكد مدى الإهتمام الكبير الذي توليه المحافظة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام أبنائنا الطلاب لتأدية الإمتحان على الوجه الأمثل، لافتاً إلى أن محافظة الشرقية تُعد من المحافظات الكبرى والتي تضم عدد كبير من اللجان التي تجهيزها لإستقبال امتحانات الثانوية العامة، ونجاحها اليوم في الساعات الأولي لليوم الأول يعد مؤشر قوي لنجاحها طول فترة الامتحانات.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تم الإنتهاء من الاستعدادات اللازمة لإستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة والتي من المقرر أن يؤديها 52 ألف و 130طالب وطالبة أمام 149 لجنة امتحانية تابعين لـ 20 إدارة تعليمية، حيث تم تأمين اللجان والتنسيق مع كافة الجهات المختلفة لتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أعرب محافظ الشرقية عن خالص تمنياته لأبنائه طلاب وطالبات الثانوية العامة بالتفوق والنجاح والحصول على أعلى الدرجات، وإحراز المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.