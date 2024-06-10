محافظ الدقهلية يتفقد سير إمتحانات الشهادة الثانوية

تفقد الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الإثنين سير إمتحانات " الشهادة الثانوية " 2024 بلجان مدرسة أحمد حسين الرسمية للغات بالمنصورة والتي تضم عدد 29 لجنة بإجمالي عدد طلاب 571 طالب وطالبة . جاء ذلك بحضور ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية .

وأكد " المحافظ " علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو الداعم الأول لتطوير العملية التعليمية في مصر وأمر بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لعملية التطوير من خلال وضع مناهج وأساليب تدريس حديثه وفقاً لاحداث الوسائل التكنولوجية .

وأشار " مختار " الي ان عدد الطلاب المقرر لهم تأدية امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 هو 56 الف و 300 طالب وطالبه في 154 لجنة علي مستوي المحافظة.

وثمن " المحافظ " دور وزارة التربية والتعليم وعلي رأسها الدكتور رضا حجازي لدعمها الكامل لتطوير العملية التعليمية والتنظيم الجيد والاستعداد التام لضمان سير الامتحانات في جميع المراحل التعليمية علي مستوي الجمهورية.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم أن عدد الطلاب المقرر لهم تأدية امتحانات الثانوية العامة موزعين كالتالي( عدد 37,492 طالب وطالبه بالقسم العلمي شعبة العلوم، وعدد 8030 طالب وطالبه بالقسم العلمي شعبة الرياضيات ، و عدد 10449 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية ، وعدد 131 طالي وطالبه دمج ، وعدد 9 طلاب مكفوفين وعدد 2 طلاب بالجنة الأورام ، وعدد 6 طلاب بلجنة سجن جمصة ، وعدد 323 طالب وطالبه التعليم الدولى ، أمام 150 لجنه بالإضافة الى عدد 4 لجان منها ( لجنة للمكفوفين ولجنة مستشفى الأورام ولجنة للمتفوقين، ولجنة سجن جمصة بإجمالي عدد 154 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة ) .