غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم بسوهاج تتابع امتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، على أن جميع غرف العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية تتابع لحظة بلحظة سير أعمال امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024، وأن غرفة عمليات المديرية على اتصال دائم عبر الفيديو كونفرانس مع غرفة العمليات المركزية الموجودة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ومن جانبه قال سليمان بخيت، وكيل المديرية رئيس غرفة عمليات المديرية، أن غرفة عمليات المديرية اطمأنت على انتظام دخول الطلاب إلى لجان امتحانات الثانوية العامة، ووصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في موعدها بدون أي مشاكل، والتصدي لأى محاولات غش.

جدير بالذكر أن إمتحانات الثانوية العامة انطلقت صباح اليوم بامتحان مادة التربية الدينية، وتتكون غرفة عمليات المديرية من كل من: سليمان محمد بخيت، وكيل المديرية، قائم بأعمال رئيس غرفة العمليات نيابة عن وكيل الوزارة لوجود موانع، وأشرف محمود عبد العزيز، عضو اللجنة الثلاثية، والسيد شيخون سليم، عضو اللجنة الثلاثية، وأسامة محمود النمر، عضو تعليم ثانوي، وأيمن عدلي عزيز موسى، مشرف عام الاستراحات، وعلاء أحمد، أبو العجب، مسؤل الأمن، وماجد شحاتة شجيع، عضو التطوير التكنولوجي، ومحمد أحمد مكي، رئيس قسم إدارة الإحصاء ، والمقدم محمد ياسين، ممثل مديرية أمن سوهاج.

وفي سياق متصل عقد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، يوم السبت الموافق 8 من شهر يونيو الجاري، اجتماعًا موسعا برؤساء لجان إمتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة سوهاج، بحضور عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب "، ومديري الإدارات التعليمية، للوقوف على التعليمات الوزارية النهائية بشأن الإمتحانات، ووضع إستراتيجية تنظيمية وشرح الأساليب الإدارية والفنية لإدارة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023 / 2024.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج، على ضرورة الإلتزام التام بجميع التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال امتحانات الثانوية العامة بدقة، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، والعمل بحيادية تامة لضمان حصول كل طالب على الدرجات التي يستحقها، وعلى قدر جهده في التحصيل الدراسي.

كما أكد الدكتور ياسر محمود على أن المديرية والإدارات التعليمية التابعة لها استعدت تمامًا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام لخروج أعمال الامتحانات بالشكل المأمول كما تم تجهيز الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والملاحظين المكلفين بأعمال المراقبة مضيفا أنه تم التنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة كل فيما يخصه حسب توجيهات اللواء طارق الفقي محافظ الإقليم لتأمين اللجان من الخارج كما تم التنسيق الكامل مع مديري الإدارات التعليمية المختلفة بضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وغرفة العمليات المركزية بالمديرية لتلقى أي بلاغات عن أي طارئ يؤثر سلبياً على انتظام الامتحانات وسرعة حل أي مشكلة.

من جانبه أشار سليمان بخيت وكيل المديرية، إلى إنه تم التنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية للمدن لتكثيف أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين ورفع كافة الانشغالات بمحيط لجان الامتحانات.

كما أكد عطا الميموني، مدير عام التعليم العام بالمديرية على أن جميع امكانيات المديرية تم حشدها وتوظيفها لإنجاح أعمال الامتحانات حرصًا على مستقبل أبنائنا الطلاب ولضمان حصول كل طالب على حقه.

وأكد عبد الناصر عبد الحفيظ، رئيس لجنة النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة قطاع قنا "ب " على ضرورة أن يقوم كل طالب بكتابة بياناته بنفسه على ورقة الإجابة وكذلك عدم مبيت أي من القائمين على أعمال الامتحانات في لجان الامتحانات والإقامة في الاستراحات المخصصة لإقامتهم.

جدير بالذكر أن عدد لجان امتحانات الثانوية العامة بمحافظة سوهاج لهذا العام والتي سوف تنطلق يوم الإثنين القادم الموافق 10 من شهر يونيه 74 لجنة بالإضافة إلى 12 لجان احتياطية، سيؤدي فيها 27733 طالبًا وطالبة امتحانات الثانوية العامة لهذا العام كما تم تسكين طلاب المدارس الخاصة في هذه اللجان الحكومية وفقًا للقواعد والتعليمات الوزارية المنظمة في هذا الشأن.