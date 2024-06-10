الفتيات يحصدن المراكز الأولى في الإعدادية الأزهرية بالإسماعيلية

أعلن فضيلة الشيخ ممدوح عبدالجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، أسماء أوائل الشهادة الاعدادية للعام الدراسي 2023/2024، بحضور الدكتور محمد محمود، مدير التعليم الإعدادي، وأعضاء الكنترول حيث حصدت الفتيات المراكز الأولى بنتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية بمحافظة الإسماعيلية.

وجاء بالمركز الأول الطالب محمد محمود عياد من معهد آل نوح بمجموع ٤٩٠ درجة بنسبة ١٠٠% .فيما تقاسم خمس طلاب المركز الثاني على مستوى المحافظة بمجموع درجات ٤٨٩ بنسبة ٩٩.٧% وهم الطالبة بسنت عماد عبد الشكور من معهد عمر ابن عبد العزيز .والطالب محمد سليمان من معهد القرين النموذجي .والطالبة منة الله محمد إبراهيم من معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي والطالبة سلمى منصور معهد آل نوح النموذجي والطالبة ايمان أحمد سيد معهد فالقرين النموذجي بالتل الكبير.

فيما تقاسمت ثلاثة طالبات المركز السابع بمجموع درجات ٤٨٨ درجة بنسبة ٩٩.٥% وهن الطالبات ملك مصطفى معهد التل الكبير الإعدادي للفتيات.والطالبة ألاء السيد عبدالله من معهد نور الإسلام للفتيات.والطالبة الشيماء عماد محمد من معهد القرين الجديد الإعدادي. فيما تقاسم ثلاثة طالبات المركز العاشر بمجموع درجات ٤٨٧.٥ درجة بنسبة ٩٩.٣% وهن الطالبات رغد سعيد عبد الرحمن من معهد عمر بن عبد العزيز النموذجي .وهاجر أحمد إبراهيم من معهد آل نوح النموذجي.وشروق محمد مجدي من معهد فتيات القرين الجديدة للفتيات.

