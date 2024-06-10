محافظ الشرقية: نلتزم بجميع التعليمات والضوابط الخاصة بامتحانات الثانوية العامة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والضوابط الخاصة بالامتحانات، وتوفير الهدوء للطلاب داخل اللجان الامتحانية، ومنع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية لضمان انتظام سير أعمال الامتحانات، متمنيًا لأبنائه الطلاب التفوق والنجاح.

جاء ذلك خلال تفقده لجان إمتحانات شهادة الثانوية العامة في يومها الأول للعام الدراسي 2023/ 2024 بمدرسة أحمد عرابي الإعدادية التابعة لإدارة شرق الزقازيق التعليمية والتي تضم 14 لجنة امتحانية تستوعب 279 طالبًا لأداء الامتحان في مادة التربية الدينية، في حضور المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان، مشيراً إلى أنه تم تجهيز اللجان الإمتحانية بالإضاءة الكافية والمراوح والمبردات للتغلب على حرارة الجو وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وتوفير مصدر بديل للكهرباء تفادياً لانقطاعها وحتى لا تؤثر على العملية الامتحانية.

أوضح المحافظ أنه تم التنسيق مع مديرية الأمن لتمركز قوات تأمين اللجان الامتحانية، وكذلك التنسيق مع مرفق الإسعاف لتمركز سيارات إسعاف أمام المدارس لمواجهة أي ظروف طارئة، وكذلك توفير غرفة التأمين الصحي تضم الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الإسعافات الأولية اللازمة للتعامل مع أي حالات إعياء طارئة أثناء تأدية الامتحان، وحفاظا على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك التنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية للتأكيد على عدم فصل التيار الكهربائي خلال فترة الامتحانات، وذلك لضمان حسن سير انتظام العملية الامتحانية، ولخلق بيئة مناسبة للطلاب لأداء الامتحانات بسهولة ويسر.

أعرب المحافظ عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب والطالبات والحصول على أعلى الدرجات وتحقيق مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية.

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024 والتي انطلقت اليوم الاثنين الموافق 10 / 6 / 2024 م وتستمر حتى يوم السبت الموافق 20 / 7 / 2024م بلغ 52130 طالبًا وطالبة، منهم 33014 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي علوم، و7385 طالبًا وطالبة بشعبة العلمي رياضة، و11731 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، داخل 149 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.