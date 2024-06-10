زحام أولياء الأمور بالبحيرة أمام اللجان للاطمئنان على أسئلة التربية الدينية

تجمع المئات من أولياء أمور طلاب الثانوية العامة حول بوابات المدارس للاطمئنان على أبنائهم عقب انتهاء امتحان التربية الدينية، وقبل بدء الفترة الثانية حيث يؤدي الطلاب امتحان التربية الوطنية، وحمل أولياء الأمور العصائر والبسكويت لأبنائهم بين فترتي الامتحان، ودارت مناقشات بين الطرفين حول مستوى الأسئلة ووجود فقرات صعبة من عدمه.

وكانت امتحانات الثانوية العامة بمدارس محافظة البحيرة قد انطلقت صباح اليوم الاثنين، حيث يؤدي 37236 طالبًا وطالبة بواقع (28152 علمي علوم -2311 علمي رياضة - 6773 طالب أدبي) امتحان اليوم الأول في مادتي التربية الدينية خلال الفترة الأولي، والتربية الوطنية في الفترة الثانية، أمام 107 لجان بعدد 17 إدارة تعليمية.

حيث تم إخلاء الشوارع المحيطة بالمدارس، ومنع تواجد أولياء الأمور بالإضافة إلى منع مرور السيارات وتحويلها إلى مسارات أخرى، لضمان توفير الهدوء للطلاب أثناء الامتحان، كما تم منع الاقتراب أو التصوير في محيط لجان الامتحان.

وتم تفعيل غرف العمليات المركزية بالوحدات المحلية والمديريات والشركات والجهات المعنية لمتابعة سير الامتحانات، والتأكد من جاهزية كافة مقار لجان الامتحانات بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم.