الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إرتفاع درجات الحرارة بقري ومدن محافظة البحيرة

طقس شديد الحرارة
طقس شديد الحرارة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر يونيو 2024 ،  موجة شديد الحرارة طوال ساعات النهار، خاصة في ساعات الظهيرة ، معتدل ليلا علي كافة أنحاء المحافظة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 37درجة مئوية ، بينما تبلغ الصغري 18درجة مئوية ، مع إ{تفاع  نسبة الرطوبة والتي بلغت 35% ، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم ، ورياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة  بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية والسريعة ، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الأسكندرية /القاهرة  الزراعي و ونظيرة الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين عقب الإنتهاء من صلاة الفجر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط . 

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمدة ساعتين فقط لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات  مثل البطاطس والطماطم ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، ثم عادوا إلي منازلهم هربا من شدة الحرارة 

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