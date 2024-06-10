إرتفاع درجات الحرارة بقري ومدن محافظة البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة اليوم الإثنين الموافق 10 من شهر يونيو 2024 ، موجة شديد الحرارة طوال ساعات النهار، خاصة في ساعات الظهيرة ، معتدل ليلا علي كافة أنحاء المحافظة ، حيث تبلغ درجة الحرارة العظمي 37درجة مئوية ، بينما تبلغ الصغري 18درجة مئوية ، مع إ{تفاع نسبة الرطوبة والتي بلغت 35% ، وغياب السحب المنخفضة والمتوسطة وسطوع الشمس بشكل دائم ، ورياح خفيفة إلي متوسطة تتراوح سرعتها مابين 19إلي 20كم/ساعة ، مثيرة للرمال والأتربة بمختلف أنحاء مدن وقري المحافظة ، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين أثناء قيادتهم للسيارات ، سواء علي الطرق الرئيسية والسريعة ، التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة مثل طريق الأسكندرية /القاهرة الزراعي و ونظيرة الصحراوي وكذلك الطريق الدولي الساحلي ، أو الطرق الفرعية التي تربط بين مدن وقري المحافظة .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين عقب الإنتهاء من صلاة الفجر ، داخل الميناء تمهيدا لممارسه أعمالهم في صيد الأسماك من مياه البحر الأبيض المتوسط ،سواء في رحلات صيد اليوم الواحد عبر المراكب الصغيرة ، أو رحلات الصيد الطويلة من خلال المراكب الكبيرة المزودة بالثلاجات اللازمة لحفظ الأسماك ، بالإضافة إلي مستلزمات وإحتياجات الصيادين من أطعمة ومشروبات .

وفي بوغاز رشيد يسير العمل بشكل طبيعي من دخول وخروج مراكب الصيادين التي تحمل أعداد كبيرة من الصيادين من أبناء مدينة رشيد والقري التابعة لها ، خاصة بعد هدوء الأمواج في مياه البحر المتوسط .

وفي قري المحافظة تواجد المزارعين داخل الحقول منذ الصباح الباكر لمدة ساعتين فقط لمواصلة حصاد المحاصيل الزراعية سواء الخضروات مثل البطاطس والطماطم ، أو الفاكهة مثل البرتقال والفراولة ، تمهيدا لنقلها إلي أسواق الجملة للخضر والفاكهة ، في مدن المحافظة والمحافظات المجاورة ، وكذلك قيام المزارعين بري الحقول عبرماكينات الري ، ثم عادوا إلي منازلهم هربا من شدة الحرارة