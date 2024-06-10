ضبط لحوم ودواجن منتهية الصلاحية بالبحيرة

نظمت مديرية الطب البيطري بالبحيرة ، بقيادة الدكتور محمد سالم وبالتنسيق مع مديرية التموين برئاسة محمد عبد العال - مدير المديرية، من خلال إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي بتنفيذ عدة حملات رقابية بمراكز دمنهور ،كوم حمادة ، إيتاى البارود وبدر ،حوش عيسى و شبراخيت ، والرحمانية ، ابو حمص أسفرت عن تحرير 40 محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم والأسماك ومصنعات اللحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ومن جانبها وجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة ،بإستمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.