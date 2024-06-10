زيادة استثمارات سامسونج في مصر لتلبية الاحتياجات الخاصة بمنظومة الرعاية الصحية

التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، السيد الرئيس التنفيذي لشركة سامسونج مصر، وفريق من المكتب الإقليمي للشركة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار التوجهات الرئاسية وخطة الدولة لدعم دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار، وذلك في المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة.

واستعرض اللقاء، جهود الاصلاح الصحي في مصر، وانجازات هيئة الرعاية الصحية، وامكانات وتجهيزات منشآتها الصحية، وتم التطرق أيضاً إلى عدة جوانب مهمة، منها الجهود المشتركة لتعزيز التعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وشركة سامسونج مصر في مجال تحسين البنية التحتية الصحية وتطوير الخدمات الطبية المقدمة.

وناقش اللقاء، سبل دعم استراتيجية التحول الرقمي للهيئة وتوفير الحلول التكنولوجية المناسبة لتعزيز جودة الرعاية الصحية وتسهيل الوصول إليها، وتم التأكيد على أهمية استمرار التعاون المشترك في هذه الجهود، والتفاهم على خطط عمل مستقبلية تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لتحسين الخدمات الصحية وتطوير البنية التحتية التكنولوجية للرعاية الصحية في مصر.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، إننا نستهدف تحقيق تعاون استراتيجي مع شركة سامسونج مصر في مجالات تجهيزات المنشآت الصحية التابعة للهيئة والمستشفيات الافتراضية ومركز التحكم والسيطرة، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التكنولوجيا والحلول التكنولوجية المتطورة التي تقدمها الشركة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أهمية زيادة خطوط الإنتاج لشركة سامسونج على أرض مصر لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية، من متطلبات الميكنة والتحول الرقمي والحوكمة، مشيرًا إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل منصة مثالية للاستثمارات في القطاع الصحي والصناعات المغذية والمتعلقة به، وأتاح فرصًا غير مسبوقة وواعدة لذلك.

وأكد الدكتور السبكي، على أهمية دعم الصناعات المغذية للمشروع، مشيرًا إلى المميزات العديدة التي تقدمها خطوط الإنتاج على أرض مصر من جودة عالية وضمان صيانة وأسعار تنافسية، وأكد أن السوق متنامٍ وواعد ويضمن إنتاجًا مستدامًا خاصة مع إضافة محافظات جديدة للتأمين الشامل وحتى عام 2030 سنصل إلى 600 مستشفى و5000 مركز ووحدة رعاية صحية.

وأشار السبكي، إلى أن التعاون مع سامسونج في تجهيزات المنشآت الصحية سيتضمن أجهزة الرابيدايس تابلت، والذي يستخدم لعرض السجلات الطبية الإلكترونية، وتحليل البيانات الطبية، والتواصل بين الأطباء والمرضى، وتوفير المعلومات الطبية الحيوية في نقاط الرعاية الصحية.

وأضاف السبكي، أنه سيتضمن أيضًا الشاشات الكيرفيدة المفيدة في عرض البيانات الطبية بشكل مريح وفعال للمتخصصين الطبيين، حيث يمكن استخدامها في عرض الأشعة السينية، والتحاليل الطبية، والسجلات الصحية الإلكترونية، وصور الأجهزة الطبية الأخرى، وتوفر تجربة مشاهدة محسنة وتفاصيل أكثر دقة، مما يسهل على الأطباء والممرضين فهم البيانات الطبية واتخاذ القرارات السريعة والدقيقة بشأن تقديم الرعاية الصحية للمرضى.

وتابع السبكي: كما أن التعاون يشمل الاستفادة من اللوحات الإعلانية لتحديد المسارات داخل المنشآت الصحية، والتي تسهم في توجيه الزوار والمرضى بسلاسة وفعالية، مما يؤدي كل ذلك إلى تحسين الكفاءة التشغيلية والوصول إلى المعلومات الصحية والبيانات الطبية بشكل سريع ودقيق، وتحسين الخدمات الصحية المقدمة وتعزيز تجربة الزوار والمرضى ورفع مستوى الرضا لديهم.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، على أن التعاون مع سامسونج يتماشى مع رؤية الدولة والهيئة في استمرارية تعزيز الدخول في عصر الرقمنة لإحداث ثورة في الرعاية الصحية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا، وأشار إلى أن الاستثمار يضمن استمرار كفاءة منظومة التأمين الصحي الشامل لتوفير الموارد اللازمة للتحديث والتطوير الدائم ومواكبة الأحدث والأفضل دوليًا.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي لسامسونج مصر، بالتطورات النوعية والرقمية في هيئة الرعاية الصحية، وعبر عن استعداد الشركة لدعم تنفيذ استراتيجية الهيئة نحو التحول الرقمي وتطوير خدمات الرعاية الصحية، وذلك من خلال توفير الحلول التكنولوجية المناسبة والتي من شأنها تحسين جودة الخدمات الطبية وتسهيل الوصول إليها للمرضى.

وتابع: أن اجتماعنا مع هيئة الرعاية الصحية أثمر عن تحديد عدة مجالات ستساهم في زيادة استثمارات سامسونج في مصر لتلبية الاحتياجات الخاصة بمنظومة الرعاية الصحية.

وحضر اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كل من الدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية ومدير عام الإدارة العامة للمكتب الفني لرئيس الهيئة، واللواء هشام شندي، مساعد المدير التنفيذي لشئون الصحة الإلكترونية والطب الإتصالي ومدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والمهندس محمد السيسي، مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والسياسات والمشرف العام على تحقيق رؤية الهيئة.



