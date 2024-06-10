الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة.. فيديو

استعرض برنامج “صباح الخير يا مصر"، الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة، وذلك من اليوم الأول في امتحانات الثانوية العامة 2024.

الحالة المرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

وعرض “صباح الخير يا مصر”، الذي يُذاع يوميًا على “القناة الأولى”، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي ومنة الشرقاوي ودينا شرف، تقريرا عن الحالة المرورية في شوارع وميادين محافظتي القاهرة والجيزة، إذ أن ميدان عبد المنعم رياض يشهد كثافات مرورية نسبية في شوارع متفرقة، كما أن طريق الكورنيش من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد يشهد هو الأخر كثافات مرورية نسبية، وطريق الكورنيش المتجه إلى المؤسسة فيشهد بعض الكثافات البسيطة، وهناك مناطق من كورنيش النيل تشهد ازدحامًا متوسطًا للاتجاه المؤدي إلى مناطق المنيل والملك الصالح.

ويوجد كثافات مرورية متحركة عند كوبري ومستمرة حتى العباسية، أما منطقة غمرة في اتجاه العباسية فتشهد سيولة مرورية، ويشهد محور النصر كثافات مرورية وصولًا إلى المنصة، وكثافات متوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى الزاوية الحمراء فيشهد كثافات مرورية، ويشهد طريق الدائري في الجيزة بعض الكثافات المرورية على بعض النزلات ويوجد أيضا كثافات بمحور 26 يوليو للقادم إلى ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، أما الاتجاه الآخر فيشهد كثافات نسبية وتنتهي عند طالعة الدائري من ميدان لبنان.

