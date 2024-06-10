الإثنين 10 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

فتح اللجان لطلاب الثانوية العامة لتأدية الامتحانات بمحافظة أسيوط

بوابة الوفد الإلكترونية

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة فتح أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم، لأداء امتحان مادة التربية الدينية كأول مادة يؤديها الطلاب من المواد غير المضافة للمجموع.

ويخضع جميع الطلاب للتفتيش من على بوابات المدارس من خلال العصا الإلكتروني للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني مثل الهواتف والسماعات والساعات اليدوية المبرمجة. 

وقررت وزارة التربية والتعليم، السماح للطلاب بالدخول إلى قاعات الامتحانات مبكرا، قبيل بدء الوقت الأصلي للامتحان، لاستلام أوراق الإجابات وتسجيل البيانات، طالما التزموا بالحضور المبكر إلى لجان الامتحانات.

ويؤدي الطلاب اليوم، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك

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