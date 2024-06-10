فتح اللجان لطلاب الثانوية العامة لتأدية الامتحانات بمحافظة أسيوط

وبدأت لجان امتحانات الثانوية العامة فتح أبوابها أمام الطلاب في الثامنة والربع من صباح اليوم، لأداء امتحان مادة التربية الدينية كأول مادة يؤديها الطلاب من المواد غير المضافة للمجموع.

ويخضع جميع الطلاب للتفتيش من على بوابات المدارس من خلال العصا الإلكتروني للكشف عن أي وسائل غش إلكتروني مثل الهواتف والسماعات والساعات اليدوية المبرمجة.

وقررت وزارة التربية والتعليم، السماح للطلاب بالدخول إلى قاعات الامتحانات مبكرا، قبيل بدء الوقت الأصلي للامتحان، لاستلام أوراق الإجابات وتسجيل البيانات، طالما التزموا بالحضور المبكر إلى لجان الامتحانات.

ويؤدي الطلاب اليوم، الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية، ضمن المواد غير المضافة للمجموع، بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية عقب إجازة عيد الأضحى المبارك