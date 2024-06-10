الاحتلال يعتقل مواطنا ويستولي على مركبة غرب رام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا، واستولت على مركبة في بلدة بيتونيا، غرب مدينة رام الله وفقا ل"وفا".

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن نصيف راسم، بعد مداهمة منزله، وتفتيشه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال داهمت مشطب للسيارات في البلدة، واستولت على مركبة، قبل أن تنسحب.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابا، واقتحمت عدة قرى في محافظة نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية تل غرب المدينة، وداهمت منزل المواطن بلال يامين واعتقلت نجله محمود، وعاثت بمحتويات المنزل خرابا.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت قرية كفر قليل جنوبا، وفتشت منزلا وعبثت بمحتوياته، كما اقتحمت قرية برقة شمال غرب المدينة، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.