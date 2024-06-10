51 ألف طالب وطالبة يؤدون أولى امتحانات الثانوية العامة بالشرقية

ينطلق بعد قليل أي في التاسعة من صباح اليوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، ماراثون امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2824، في ظل تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وبدأ الطلاب التوافد على اللجان الامتحانية، ومن المقرر أن يؤدي الطلاب اليوم الاثنين، في أولى امتحانات الثانوية العامة؛ الامتحان في مادتي التربية الدينية والتربية الوطنية وهي مواد غير مضافة للمجموع، وكذلك يوم الأربعاء القادم، على تبدأ المواد الأخرى التي تضاف إلى المجموع بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، وتستمر الامتحانات حتى يوم السبت الموافق 20 يوليو القادم.

والمواد غير المضافة للمجموع، تكون جميع أسئلتها اختيار من بين متعدد، ولا توجد أسئلة مقالية، وتشمل مواد التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد والاحصاء، وهي مواد نجاح ورسوب، ولا تضاف إلى درجات الطالب، ويكفي حصول الطالب على 50% من الدرجة لاجتياز هذه المواد، ورسوب الطالب في هذه المواد سبجعله يؤدى الامتحان فيها بالدور الثاني.

وقال المهندس علي عبد الرؤوف، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، إن عدد الطلاب المسجلين لأداء امتحانات الشهادة الثانوية هذا العام بلغ 51 ألفا و660 طالب وطالبة، موزعين على 149لجنة امتحانية على مستوى 20 إدارة تعليمية بمحافظة الشرقية.

وأضاف وكيل أول الوزارة، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، يتابع يوميا تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذ وتتم للاستعداد لأعمال الامتحانات، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة، ومقاعد كافية ومراعاة التباعد بين الطلاب، وأن جميع أجهزة المحافظة تعمل على توفير كافة الإمكانات لإنجاح هذه الامتحانات لكونها من المهام القومية.

وأكد أن الامتحانات العامة أمن قومي، يستوجب بضرورة بذل أقصى درجة من الجهد، والالتزام بالتفاني والإخلاص من جميع عناصر المنظومة التعليمية من أجل عملية امتحانية منتظمة يسودها الانضباط، مشيرا إلى أن جميع الإدارات التعليمية انتهت من تطهير كافة اللجان الامتحانية، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا بالمدارس؛ حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

وشدد وكيل أول الوزارة على الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، والانضباط والنظام داخل اللجان، وتنفيذ جميع التعليمات الواردة بالكتب الدورية لوزير التربية والتعليم، مشددا على توفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب بشكل دائم، مع مرعاة التهوية والإضاءة الجيدة، والحفاظ على النظافة العامة، وكل متطلبات توفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر.

وذكر وكيل تعليم الشرقية، أنه اطمأن على جميع اللجان، وأنها على استعداد تام لاستقبال الطلاب، حيث تم تشكيل لجان للمرور على لجان المدارس تحت إشراف مديرو عموم الإدارات التعليمية للتأكد من تنفيذ تعليمات الوزارة، وكذلك الإجراءات الوقائية التي حددتها وزارة الصحة.

وأوضح بأن مديرية التربية والتعليم بالشرقية، نسقت مع الجهات الأمنية لتأمين وصول أوراق الأسئلة للجان، وكذلك وصول أوراق الإجابة للجنة النظام والمراقبة ومواجهة أعمال الغش والشغب إن وجدت، وإنه تم التنسيق مع مديرية الصحة للاطمئنان على وجود طبيب أو زائرة صحية فى كل لجنة، وتوفير الإسعافات الأولية اللازمة لمواجهة حالات الطوارئ.

وعقب إجازة عيد الأضحى المبارك، سيؤدي الطلاب يوم السبت الموافق 22 يونيو الامتحان في مادة اللغة العربية، ويوم الثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية، والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا، والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمي رياضة، والأربعاء 17 يوليو 2024 الأحياء لشعبة علمي علوم والاستاتيكا لشعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية، يختتم الطلاب الامتحان يوم السبت الموافق 20 يوليو 2024 في الديناميكا لشعبة علمي رياضة.