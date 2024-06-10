أدعية اليوم الرابع من شهر ذي الحجة.. تعرف عليها

أدعية اليوم الرابع من شهر ذي الحجة.. يبحث الكثير من المواطنين عبر محرك البحث "جوجل"، عن أدعية رابع أيام ذي الحجة، التي تعد من أفضل أيام العام لدى المسلمين.

ترصد "بوابة الوفد" خلال التقرير الآتي أدعية اليوم الرابع من شهر ذي الحجة:

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم انى اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء".

اللهم إنك عفو تحب العفو، فاعف عني.

اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.

اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت.

اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.

اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت.

اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون.